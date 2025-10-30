День святого Миколая: коли відзначають українці за новим і старим стилем

Це свято має фіксовану дату, але вона відрізняється в різних церковних календарях

Свято День святого Миколая в Україні дуже люблять. Цей день знаменує початок періоду новорічно-різдвяних свят. Особливо його обожнюють діти, які цього дня отримують подарунки та солодкі гостинці. Однак, залежно від того, за яким церковним календарем живуть українці, дата свята може відрізнятися.

"Телеграф" розповідає, коли в Україні відзначається День святого Миколая за новим та старим стилем

Після переходу Православної церкви України у 2023 році на новоюліанський церковний календар всі релігійні свята змістилися на два тижні назад. Тепер вони співпадають із датами багатьох свят у європейських країнах.

За новим стилем — 6 грудня

Православна Церква України (ПЦУ) та Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар з вересня 2023 року, і більшість віруючих тепер святкують Миколу Зимового саме 6 грудня.

За старим стилем — 19 грудня

Це свято за юліанським календарем традиційно відзначалося в Україні 19 грудня. Так було і раніше, і залишається зараз датою святкування для тих церков та віруючих, які продовжують дотримуватись Юліанського календаря (наприклад, Українська Православна Церква).

Раніше "Телеграф" публікував календар на листопад 2025 року. Скільки вихідних та свят буде в українців.