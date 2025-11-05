Жінки з цього села захищали свою землю від поміщика: де саме народився Василь Стус (фото)

Український поет-шістдесятник Василь Стус родом зі заходу України

В історії села Рахнівки, що на Вінниччині, переплелись не тільки історичні події зі знаходженням монет та селянським бунтом проти перевірки землі, а й те, що тут народився поет-дисидент Василь Стус, який загинув у радянській колонії суворого режиму.

"Телеграф" вирішив дізнатись про історію заснування села. А також розповісти про події, які там відбувались.

Історія батьківщини Василя Стуса

За переказами, село виникло на місці зруйнованого татарського поселення, назва якого з часом забулася. Частина земель Рахнівки на південному сході дістала назву "селище". Тут селяни іноді знаходили старовинні мідні та срібні монети — наприклад, у 1901 році. Основними заняттями мешканців були землеробство, теслярство та бондарська справа, що давало селу стабільне економічне підґрунтя.

Де народився Василь Стус

У 1873 році в Рахнівці діяла церковно-парафіяльна школа, де навчалися 37 хлопчиків і 3 дівчинки.

Однією з найгучніших подій у селі став бунт селян у 1884 році. Через непорозуміння виник конфлікт між поміщиком і місцевими жителями: поміщику донесли, що селяни користуються чистішими землями, ніж належить. На вимогу власника до Рахнівки прибули мировий посередник, становий пристав та землемір для перевірки земель. Проте селяни, особливо жінки, озброївшись підручними засобами, рішуче виступили проти перевірки та погрожували побоями. Для приборкання селян довелося викликати дві роти солдатів. Крім того, особисто приїхав губернатор. Приводирі бунту зазнали тілесного покарання, а перевірка земель підтвердила: зайвої землі у селян не було.

Як селяни відстоювали свої землі - фото згенеровано ШІ

Село Рахнівка відоме не лише історичними подіями чи як місце, де побачив світ Василь Семенович Стус — видатний український поет, перекладач, прозаїк та літературознавець. Серед відомих земляків також є Лабун Сава Сергійович, козак Армії УНР та учасник Другого Зимового походу і Петро Коваленко (1994–2014), десантник ЗСУ, який загинув під час боїв за Слов’янськ, прикривши своїм тілом ворожу гранату та врятувавши 7-х товаришів.

Освітні та культурні споруди селища, звідки родом Стус

У селі є школа, будинок культури, церква, парк імені Василя Стуса, а також пам'ятник поета і братська могила радянських воїнів.

Школа та будинок культури у селі Рахнівка на Вінниччині

Церква та парк ім. Василя Стуса в селі

Пам'ятник Василю Стусу і братська могила радянських воїнів

