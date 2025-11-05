Женщины из этого села защищали свою землю от помещика: где именно родился Василий Стус (фото)

Украинский поэт-шестидесятник Василий Стус родом с запада Украины

В истории села Рахновки, что в Винницкой области, переплелись не только исторические события с находкой монет и крестьянским бунтом против проверки земли, но и то, что здесь родился поэт-диссидент Василий Стус, погибший в советской колонии строгого режима.

История родины Василия Стуса

По преданию, село возникло на месте разрушенного татарского поселения, название которого со временем забылось. Часть земель Рахновки на юго-востоке получила название "поселок". Здесь крестьяне иногда находили старинные медные и серебряные монеты — например, в 1901 году. Основными занятиями жителей были земледелие, плотницкое и бондарское дело, что давало селу стабильную экономическую основу.

Где родился Василий Стус

В 1873 году в Рахновке действовала церковно-приходская школа, где учились 37 мальчиков и 3 девочки.

Одним из самых громких событий в селе стал бунт крестьян в 1884 году. Из-за недоразумения возник конфликт между помещиком и местными жителями: помещику донесли, что крестьяне пользуются более чистыми землями, чем положено. По требованию владельца в Рахновку прибыли мировой посредник, становой пристав и землемер для проверки земель. Однако крестьяне, особенно женщины, вооружившись подручными средствами, решительно выступили против проверки и угрожали побоями. Для усмирения крестьян пришлось вызвать две роты солдат. Кроме того, лично приехал губернатор. Зачинщики бунта подверглись телесному наказанию, а проверка земель подтвердила: лишней земли у крестьян не было.

Село Рахновка известно не только историческими событиями или как место, где родился Василий Семенович Стус — выдающийся украинский поэт, переводчик, прозаик и литературовед. Среди известных земляков также есть Лабун Сава Сергеевич, казак Армии УНР и участник Второго Зимнего похода и Петр Коваленко (1994–2014), десантник ВСУ, погибший во время боев за Славянск, прикрыв своим телом вражескую гранату и спас 7 товарищей.

Образовательные и культурные сооружения поселка, откуда родом Стус

В деревне есть школа, дом культуры, церковь, парк имени Василия Стуса, а также памятник поэта и братская могила советских воинов.

