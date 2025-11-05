Чому коти сплять калачиком. Науковці пояснили справді важливе питання

Коти сплять у коробках, бо "ховаються" від хижаків

Британські вчені пояснили, чому коти часто сплять у позі калачика та обирають для цього неочевидні місця. З'ясувалося, що котів тягне до тісних місць — коробка це, ящик або навіть светр, тому що коти також є здобиччю. Те, як ваш кіт вибирає сон, може дати уявлення про його психічне та фізичне здоров’я, а також показати, чи почуває він себе у безпеці.

Калачик

Це найпоширеніша котяча позиція для сну, пояснює британська ветеринарка Примроуз Мосс, передає сайт Sleepopolis. Це коли кіт згортається калачиком на боці, голова нахилена до ніг і хвіст підібганий.

"Це безпечне положення приховує живіт від потенційних хижаків, що дозволяє кішці швидко реагувати на будь-які несподіванки", — каже Мосс. Крім того, це допомагає котам залишатися в теплі та дозволяє їм спати глибше, ніж в інших позах.

Малюнок https://sleepopolis.com/

Живіт вгору

Якщо кіт спить догори животом, то швидше за все, ви дивитеся на кота, який дуже щасливий чи потерпає від спеки.

"Ця поза для сну відкриває найбільш чутливі зони вашої кішки, тож вони точно довіряють вам і можуть повністю розслабитися. Кішки також частіше лежать так у теплу погоду, оскільки це може допомогти їм охолонути", — каже Мосс.

Малюнок https://sleepopolis.com/

Сфінкс

Малюнок https://sleepopolis.com/

Якщо ваш кіт дрімає, сидячи вертикально, наче сфінкс з підібраними лапами та хвостом, це може бути з кількох причин: низькі температури, стрес і біль.

"Це положення зберігає тепло, захищає життєво важливі органи та залишає вашу кішку готовою реагувати на будь-які можливі загрози", — каже Мосс.

Круасан

Це зазвичай ознака щасливого кота. Щоб ваш кіт вибрав цю позу, він повинен бути досить розслабленим, оскільки він зазвичай оголює свій живіт і не в найкращому положенні, щоб реагувати на будь-які можливі загрози. Це може виглядати відверто незручно, але майте на увазі, що коти від природи досить гнучкі. Для них ці дивні позиції можуть бути зручними.

Малюнок https://sleepopolis.com/

Приховує обличчя лапами

Ця просто чарівна поза може бути еволюційною поведінкою. Положення захищає їхні очі та ніс, які є вразливими та критично важливими для кішок. Однак коти також можуть вирішувати спати так просто тому, що це зручно, допомагає тримати обличчя в теплі, а також може блокувати надмірне світло.

Малюнок https://sleepopolis.com/

Напіврозплющені очі

Спати з відкритими очима — це типова котяча поведінка. Коти зазвичай тримають очі відкритими лише під час легкого сну, і це дозволяє їм стежити за навколишнім середовищем і швидко прокидатися, якщо це необхідно.

Малюнок https://sleepopolis.com/

Кішки можуть бути дуже товариськими та люблячими домашніми тваринами. Якщо ваша кішка вирішує спати з вами, це ознака глибокої довіри та прихильності. У прохолодну погоду коти також можуть обніматися, щоб отримати додаткове тепло.

