ТОП-5 порід котів, які легко прив'язуються до нового господаря
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці породи виявляють прихильність до своїх господарів
Попри те, що коти дуже незалежні порівняно з багатьма іншими домашніми тваринами, вони все ще дуже ласкаві тварини. У цій статті ми розглянемо топ-10 порід котів, які володіють особливим талантом легко прив'язуватися до свого нового господаря.
Бомбейська кішка
Цю породу ще також називають міні-пантерою. Розумна, мила і приємна бомбейська кішка часто відразу захоплює серце господаря — і хто може їх звинувачувати? Бомбеї розумні та швидко вчаться трюкам, тому розважайте їх, навчаючи нових трюків і забезпечуючи інтерактивними іграшками для гри.
Сфінкс
Кішки породи сфінкс люблять тепло через відсутність шерсті. Кіт сфінкс пустотливий, товариський, дуже ніжний та любить обійми.
Бірманська кішка
Завдяки своїм красивим блакитним очам і красивій шерсті бірманські коти часто гратимуться з будь-якими товаришами, незалежно від їх породи. Фото: Getty Images/Canva Pro
Перси
Перська кішка відома своїм спокійним, м'яким, рівним характером, м'якішим, ніж у короткошерстих порід. Персидські довгошерсті кішки спокійні та ласкаві.
Мейн-кун
Великі та масивні, мейн-куни відзначаються теплом і лояльністю до своїх господарів. Попри свій загрозливий вигляд, мейн-куни мають дуже приємний характер, вони грайливі та привітні. Їм подобається бути в компанії людей і з них виходять чудові домашні улюбленці. Можливо, через своє невибагливе походження вони часто згортаються клубочком у найнесподіваніших місцях. Їм подобається життя надворі, вони потребують можливості забиратися на підвищення й імітувати полювання. Мейн-куни відомі своїм чарівним тихим скрекотом.
Нехай цей список допоможе вам обрати ту породу, яка принесе вам найбільше тепла та радості у домі. Обираючи кота, звертайте увагу не лише на його зовнішність, але і на характерні риси породи. Ці п'ять порід славляться своєю ласкавістю та вірністю, роблячи їх ідеальними компаньйонами для тих, хто шукає ласкаве кошеня.
Раніше "Телеграф" розповідав, як навчити кота любити митися і не травмувати його психіку. Окрім того, ви можете дізнатися чому котяча м’ята викликає незвичайну поведінку у ваших улюбленців.