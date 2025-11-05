Почему коты спят калачиком. Ученые объяснили действительно важный вопрос

Кошки спят в коробках, потому что "прячутся" от хищников

Британские ученые объяснили, почему коты часто спят в позе калачика и выбирают для этого неочевидные места. Выяснилось, что кошек тянет к тесным местам, будь-то коробка, ящик или даже свитер потому, что кошки тоже являются добычей. То, как ваш кот выбирает сон, может дать представление о его психическом и физическом здоровье, а также показать, чувствует ли он себя в безопасности.

Калачик

Это самая распространенная кошачья позиция для сна, объясняет британская ветеринарка Примроуз Мосс, передает сайт Sleepopolis. Это когда кот сворачивается калачиком на боку, голова наклонена к ногам и хвост поджат.

"Это безопасное положение скрывает живот от потенциальных хищников, что позволяет кошке быстро реагировать на любые сюрпризы", — говорит Мосс. Кроме того, это помогает котам оставаться в тепле и позволяет спать глубже, чем в других позах.

Рисунок https://sleepopolis.com/

Живот вверх

Если кот спит вверх животом, то, скорее всего, вы смотрите на кота, который очень счастлив или страдает от жары.

"Эта поза для сна открывает наиболее чувствительные зоны вашей кошки, поэтому они точно доверяют вам и могут полностью расслабиться. Кошки также чаще лежат так в теплую погоду, поскольку это может помочь им остыть ", – говорит Мосс.

Рисунок https://sleepopolis.com/

Сфинкс

Рисунок https://sleepopolis.com/

Если ваш кот дремлет, сидя вертикально, как сфинкс с подобранными лапами и хвостом, это может быть по нескольким причинам: низкие температуры, стресс и боль.

"Это положение сохраняет тепло, защищает жизненно важные органы и оставляет вашу кошку готовой реагировать на любые возможные угрозы", — говорит Мосс.

Круассан

Это обычно признак счастливого кота. Чтобы ваш кот выбрал эту позу, он должен быть достаточно расслабленным, поскольку он обычно обнажает свой живот и не в самом лучшем положении, чтобы реагировать на любые возможные угрозы. Это может выглядеть откровенно неудобно, но имейте в виду, что кошки от природы достаточно гибки. Для них эти удивительные позиции могут быть удобными.

Рисунок https://sleepopolis.com/

Скрывает лицо лапами

Эта просто волшебная поза может быть эволюционным поведением. Положение защищает их глаза и нос, которые уязвимы и критически важны для кошек. Однако кошки тоже могут решать спать так просто потому, что это удобно, помогает держать лицо в тепле, а также может блокировать чрезмерный свет.

Рисунок https://sleepopolis.com/

Полуоткрытые глаза

Спать с открытыми глазами – это типичное кошачье поведение. Кошки обычно держат глаза открытыми только во время легкого сна, что позволяет им следить за окружающей средой и быстро просыпаться, если это необходимо.

Рисунок https://sleepopolis.com/

Кошки могут быть очень общительными и любящими домашними животными. Если ваша кошка решает спать с вами, это признак глубокого доверия и привязанности. В холодную погоду коты также могут обниматься, чтобы получить дополнительное тепло.

