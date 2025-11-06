"Віддасте" комусь удачу і добробут: що категорично заборонено робити 6 листопада

У давнину в цей день носили лише новий або випраний одяг

Сьогодні, 6 листопада, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого Павла Ісповідника, архієпископа Константинополя. До перехду на новоюліанський церковний календар, ця подія відзначалася 19 листопада.

Павло Ісповідник народився в містф Солоніки і спочатку був дияконом, а згодом став архієписокопом Константинополя. Він був відданий своїй вірі під час аріанської єресі.

Тривалий час він зазнавав вигнання, переслідувань і мученицької смерті. Під час літургії в засланні його задушили власним омофором.

Традиції та прикмети 6 листопада

Віряни в цей день звертаються у молитвах до святого Павла і просять про твердість у вірі, захист у випробуваннях і допомогу у труднощах. Є також народна звичка — вдягти новий або випраний одяг — це вважалося знаком оновлення й символом удачі на рік наперед.

вранці вікна вкриті інієм — потепління не прийде аж до весни;

річки ще не вкрилися кригою — зима буде пізньою;

сильний вітер в цей день — днями настануть морози;

перший сніг випав в цей день — зима буде холодною.

Перший сніг 6 листопада принесе сувору зиму. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 6 листопада

давати і брати гроші в борг — так ви можете "позичити" комусь свою удачу;

виносити сміття після заходу сонця — вважається, що ви "виносите" щастя з дому;

лихословити, говорити про щось зневажливо — це вважається грішним в цей день.

