Зима в Україні буде особливо небезпечною: які сюрпризи готує погода

Опадів може бути більше

Цієї зими в Україні очікується ще більше ожеледиці. Це може статися, оскільки температура повітря на значній території буде в межах нуля.

Своїм прогнозом погоди в інтерв’ю "Телеграфу" поділилася завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух.

За її словами, якщо температура повітря буде позитивною, то, очевидно, буде дощ, можливі тумани.

"При від'ємних температурах чи близьких до нуля дуже ймовірно, що йтиме мокрий сніг, може спостерігатися налипання мокрого снігу, ожеледиця. Це також типові явища для цього періоду. Проте цієї зими таких явищ може бути більше, оскільки температура повітря на значній території все ж таки знаходитиметься в межах біля нуля. А з Атлантики надходитиме вологе повітря, яке сприятиме їхньому утворенню", — каже Балабух

Прогноз погоди на зиму 2025-2026

