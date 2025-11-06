Укр

"Отдадите" кому-то удачу и благополучие: что категорически запрещено делать 6 ноября

Выбрасывать мусор вечером 6 ноября запрещено
В старину в этот день носили только новую или выстиранную одежду

Сегодня, 6 ноября, православные христиане и греко-католики чтят память святого Павла Исповедника, архиепископа Константинополя. До перехода на новоюлианский церковный календарь, это событие отмечалось 19 ноября.

Павел Исповедник родился в мистфе Солоники и сначала был диаконом, а позже стал архиепископом Константинополя. Он был предан своей вере во время арианской ереси.

Долгое время он подвергался изгнанию, преследованиям и мученической смерти. Во время Литургии в ссылке его задушили собственным омофором.

Традиции и приметы 6 ноября

Верующие в этот день обращаются в молитвах ко святому Павлу и просят о твердости в вере, защите в испытаниях и помощи в трудностях. Есть также народная привычка — надеть новую или выстиранную одежду — это считалось знаком обновления и символом удачи на год.

  • утром окна покрыты инием – потепление не придет до весны;
  • реки еще не покрылись льдом – зима будет поздней;
  • сильный ветер в этот день – на днях наступят морозы;
  • первый снег выпал в этот день – зима будет холодной.
Приметы 6 ноября
Первый снег 6 ноября принесет суровую зиму.

Что нельзя делать 6 ноября

  • давать и брат деньги взаймы — так вы можете "одолжить" кому-то свою удачу;
  • выносить мусор после заката — считается, что вы "выносите" счастье из дома;
  • злословить, говорить о чем-то пренебрежительно – это считается грешным в этот день.

