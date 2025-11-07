Вдома пахнутиме дорого: знадобиться сіль і рідина, що є у кожного (відео)

У домі приємно пахнутиме

Не обов’язково купувати дорогі ароматизатори чи аромадифузори, щоб у будинку завжди приємно пахло. Ефектний аромат для кімнат можна створити самотужки з доступних інгредієнтів. Про це розповіли на TikTok-сторінці "kobitayuliia".

Щоб приготувати домашній ароматизатор, знадобиться невелика ємність — склянка, піала або навіть обрізане дно пластикової пляшки. Всередину всипають 3–4 столові ложки кухонної солі та додають 1–2 ковпачки кондиціонера для прання.

Для цього підходить кондиціонер з насиченим і стійким ароматом. Засоби без запаху або зі слабким ароматом ефекту не дадуть, оскільки сіль не зможе утримати запах.

Після додавання кондиціонера суміш обережно перемішують. Кондиціонер має трохи виступати над рівнем солі — приблизно на 2–3 мм. Якщо сіль поглинула забагато рідини та залишилася лише волога маса, можна додати ще трохи кондиціонеру. Сіль слугує "носієм" аромату, дозволяючи йому поступово поширюватися.

Готові ємності ставлять у тих кімнатах, де хочеться підтримувати приємний запах. Найкраще розміщувати їх біля батарей або обігрівачів — тепло допомагає аромату поширюватися швидше. Суміш слід оновлювати приблизно раз на два тижні або тоді, коли аромат стає слабким.