Дома будет пахнуть дорого: понадобится соль и жидкость, имеющаяся у каждого (видео)

В доме будет приятно пахнуть

Не обязательно покупать дорогие ароматизаторы или аромадифузоры, чтобы в доме всегда приятно пахло. Эффектный аромат для комнат можно создать самостоятельно из доступных ингредиентов. Об этом рассказали на TikTok-странице "kobitayuliia".

Чтобы приготовить домашний ароматизатор, понадобится небольшая емкость – стакан, пиала или даже обрезанное дно пластиковой бутылки. Внутрь всыпают 3–4 столовых ложки поваренной соли и добавляют 1–2 колпачка кондиционера для стирки.

Для этого подходит кондиционер с насыщенным и стойким ароматом. Средства без запаха или слабым ароматом эффекта не дадут, поскольку соль не сможет удержать запах.

После добавления кондиционера смесь осторожно перемешивают. Кондиционер должен выступать немного над уровнем соли — примерно на 2–3 мм. Если соль поглотила слишком много жидкости и осталась только влажная масса, можно добавить еще немного кондиционера. Соль служит "носителем" аромата, позволяя ему постепенно распространяться.

Готовые емкости ставят в тех комнатах, где хочется поддерживать приятный запах. Лучше всего размещать их у батарей или обогревателей – тепло помогает аромату распространяться быстрее. Смесь следует обновлять примерно раз в две недели или тогда, когда аромат становится слабым.