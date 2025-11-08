Одна помилка — і вся капуста на смітник: як правильно заквасити, щоб вийшла хрумка і ароматна

Правила приготування квашеної капусти

Квашена капуста – страва одночасно проста і примхлива. Навіть одна помилка під час приготування може зіпсувати всю банку.

Разом із настанням холодів настає і сезон цього смачного та корисного продукту, багатого на вітаміни та пробіотики, які підтримують травлення та імунітет. Щоб капуста вийшла хрусткою, соковитою та пружною, господині поділилися своїми секретами. Про це йдеться на Instagram-сторінці "smachni_receptu_blogeriv".

Як приготувати смачну квашену капусту

Основні правила приготування:

Не тисніть сильно. При шаткуванні капусти та змішуванні її з морквою і сіллю не варто її розминати надто інтенсивно. Лише обережне перемішування дозволяє зберегти природну структуру і хрумкість. Пропорції солі мають значення. На 1 кг капусти беруть 20 г солі. Менше – капуста швидко прокисне, більше – може стати гіркою. Морква в міру. Надлишок моркви змінює колір і консистенцію закуски. Краще використовувати соковиту і красиву капусту та додавати моркву помірно. Регулярне проколювання. З другого дня квашення щодня проколюйте капусту дерев’яною паличкою чи шпажкою до самого дна банки. Це допомагає виходити газам бродіння і запобігає появі гіркого смаку.

Додаткові секрети для ідеальної хрусткості:

Додайте корінь хрону. Він допомагає зберегти структуру капусти навіть після тривалого зберігання та надає пікантного смаку.

Якщо хрону немає, використовуйте листя смородини: 2–3 листки на трилітрову банку достатньо. Вони містять дубильні речовини, що допомагають капусті залишатися хрусткою, а ще надають приємний пряний аромат.

Дотримуючись цих простих порад, можна приготувати капусту, яка буде хрусткою, соковитою та смачною, навіть якщо вона трохи постоїть у холодильнику.