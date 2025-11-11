Дзеркальна дата 11.11 відкриває портал можливостей: що потрібно робити в цей день

У вівторок, 11 листопада, потрібно загадувати найзаповітніше бажання

Дата 11 листопада, завдяки одиницям, що повторюються, (11.11) вважається дзеркальною. У нумерології такий день називають особливим — це один із найенергетичніших і наймагічніших днів у році.

"Телеграф" розповідає, що потрібно робити у дзеркальну дату 11.11, а чого варто уникати сьогодні.

У чому особливість дати 11.11?

Число 11 у нумерології називають "майстер-числом", воно символізує духовне пробудження, посилення інтуїції та початок всього нового. Чотири одиниці в ряд 11.11 — ця дата відкриває портал можливостей, який посилює ваші думки, наміри та емоції, допомагаючи їм втілитись у життя, пише Times of India.

Вважається, що у цей день внутрішня енергія установок та дій "віддзеркалюється" та посилюється. Тому день вважається ідеальним для саморефлексії, усвідомленого планування майбутнього, а найголовніше — для загадування найпотаємніших бажань.

Що потрібно робити 11 листопада?

Загадувати бажання — особливо об 11.11 та 23.11 годині, тоді є всі шанси, що вони збудуться

Візуалізувати свої плани, бажання та цілі

Медитувати та займатися саморефлексією

Подякувати Всесвіту за те, що у вас вже є

Приділити час близьким та коханим людям

Що не можна робити сьогодні?

Уникайте негативних емоцій та конфліктів

Не згадуйте старі помилки та образи

Не приймайте важливих рішень, які можуть вплинути на подальше життя

Не лінуйтеся та не відкладайте справи на потім

Раніше "Телеграф" розповідав про рік Червоного Вогняного Коня 2026. Що він символізує і кому принесе успіх.