Дзеркальна дата 11.11 відкриває портал можливостей: що потрібно робити в цей день

Галина Струс
Дзеркальна дата 11.11 має особливе значення у нумерології
Дзеркальна дата 11.11 має особливе значення у нумерології.

У вівторок, 11 листопада, потрібно загадувати найзаповітніше бажання

Дата 11 листопада, завдяки одиницям, що повторюються, (11.11) вважається дзеркальною. У нумерології такий день називають особливим — це один із найенергетичніших і наймагічніших днів у році.

"Телеграф" розповідає, що потрібно робити у дзеркальну дату 11.11, а чого варто уникати сьогодні.

У чому особливість дати 11.11?

Число 11 у нумерології називають "майстер-числом", воно символізує духовне пробудження, посилення інтуїції та початок всього нового. Чотири одиниці в ряд 11.11 — ця дата відкриває портал можливостей, який посилює ваші думки, наміри та емоції, допомагаючи їм втілитись у життя, пише Times of India.

Вважається, що у цей день внутрішня енергія установок та дій "віддзеркалюється" та посилюється. Тому день вважається ідеальним для саморефлексії, усвідомленого планування майбутнього, а найголовніше — для загадування найпотаємніших бажань.

дзеркальна дата 11.11

Що потрібно робити 11 листопада?

  • Загадувати бажання — особливо об 11.11 та 23.11 годині, тоді є всі шанси, що вони збудуться
  • Візуалізувати свої плани, бажання та цілі
  • Медитувати та займатися саморефлексією
  • Подякувати Всесвіту за те, що у вас вже є
  • Приділити час близьким та коханим людям

Що не можна робити сьогодні?

  • Уникайте негативних емоцій та конфліктів
  • Не згадуйте старі помилки та образи
  • Не приймайте важливих рішень, які можуть вплинути на подальше життя
  • Не лінуйтеся та не відкладайте справи на потім

