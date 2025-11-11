Дзеркальна дата 11.11 відкриває портал можливостей: що потрібно робити в цей день
У вівторок, 11 листопада, потрібно загадувати найзаповітніше бажання
Дата 11 листопада, завдяки одиницям, що повторюються, (11.11) вважається дзеркальною. У нумерології такий день називають особливим — це один із найенергетичніших і наймагічніших днів у році.
"Телеграф" розповідає, що потрібно робити у дзеркальну дату 11.11, а чого варто уникати сьогодні.
У чому особливість дати 11.11?
Число 11 у нумерології називають "майстер-числом", воно символізує духовне пробудження, посилення інтуїції та початок всього нового. Чотири одиниці в ряд 11.11 — ця дата відкриває портал можливостей, який посилює ваші думки, наміри та емоції, допомагаючи їм втілитись у життя, пише Times of India.
Вважається, що у цей день внутрішня енергія установок та дій "віддзеркалюється" та посилюється. Тому день вважається ідеальним для саморефлексії, усвідомленого планування майбутнього, а найголовніше — для загадування найпотаємніших бажань.
Що потрібно робити 11 листопада?
- Загадувати бажання — особливо об 11.11 та 23.11 годині, тоді є всі шанси, що вони збудуться
- Візуалізувати свої плани, бажання та цілі
- Медитувати та займатися саморефлексією
- Подякувати Всесвіту за те, що у вас вже є
- Приділити час близьким та коханим людям
Що не можна робити сьогодні?
- Уникайте негативних емоцій та конфліктів
- Не згадуйте старі помилки та образи
- Не приймайте важливих рішень, які можуть вплинути на подальше життя
- Не лінуйтеся та не відкладайте справи на потім
