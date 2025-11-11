Зеркальная дата 11.11 открывает портал возможностей: что нужно делать в этот день

Во вторник, 11 ноября, нужно загадывать самое заветное желание

Дата 11 ноября, благодаря повторяющимся единицам (11.11) считается зеркальной. В нумерологии такой день называют особенным — это один из самых энергетически мощных и "магических" дней в году.

"Телеграф" рассказывает, что нужно делать в зеркальную дату 11.11, а чего стоит избегать сегодня.

В чем особенность даты 11.11?

Число 11 в нумерологии называют "мастер-числом", оно символизирует духовное пробуждение, усиление интуиции и начало всего нового. Четыре единицы в ряд 11.11 — эта дата открывает портал возможностей, который усиливает ваши мысли, намерения и эмоции, помогая им воплотиться в жизнь, пишет Times of India.

Считается, что в этот день внутренняя энергия установок и действий "отражается" и усиливается. Поэтому день считается идеальным для саморефлексии, осознанного планирования будущего, а самое главное — для загадывания самых сокровенных желаний.

Что нужно делать 11 ноября?

Загадывать желания — особенно в 11.11 и 23.11 часов, тогда есть все шансы, что они сбудуться

Визуализировать свои планы, желания и цели

Медитировать и заниматься саморефлексией

Поблагодарить Вселенную за то, что у вас уже есть

Уделить время близким и любимым людям

Что нельзя делать сегодня?

Избегайте негативных эмоций и конфликтов

Не вспоминайте старые ошибки и обиды

Не принимайте важных решений, которые могут повлиять на дальнейшую жизнь

Не ленитесь и не откладывайте дела

