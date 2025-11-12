Рус

Накличете на себе самотність і втратите гроші: категорично не робіть цього 12 листопада

Катерина Любимова
Головні заборони 12 листопада
Головні заборони 12 листопада. Фото Колаж "Телеграфу"

Не ігноруйте, 12 листопада, основних традицій та заборон

У середу, 12 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. За старим стилем це свято припадало на 25 листопада.

Святий священномученик Йосафат, архієпископ Полоцький – відомий діяч Української греко-католицької церкви, борець за єдність православної та католицької традицій (Брестська унія). За захист віри та спроби об’єднати церкви його жорстоко вбили у 1623 році. Вшановується як приклад мученицької стійкості та вірності вірі.

Що можна робити 12 листопада:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого священномученика Йосафата, просячи заступництва, здоров’я та миру в домі;
  • Сьогодні корисно виявляти терпіння, доброту і милосердя, допомагати близьким та нужденним, робити добрі справи;
  • Дозволяється займатися домашніми справами, дбати про порядок у домі та приділяти час духовним роздумам.
Що можна і не можна робити 12 листопада
Що не можна робити 12 листопада:

  • Не можна сьогодні сваритися та сперечатися, бо будь-яка сварка цього дня може відштовхнути успіх;
  • Не рекомендується давати або брати гроші в борг, щоб не втратити фінансовий добробут;
  • Не слід займатися великими покупками й розпочинати нові справи — вважається, що прибуток буде недовгим, а починання виявляться марними;
  • Не дозволяється злословити, засуджувати чи заздрити іншим, тому що сказані слова можуть обернутися втратами та неприємностями;
  • Не починайте ремонт і не вносьте старі речі назад у будинок, разом із ними можна повернути старі проблеми;
  • Не відмовляйте нужденним і не проходьте повз прохання про допомогу, тому що можна накликати фінансові труднощі та самотність

