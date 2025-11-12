Накличете на себе самотність і втратите гроші: категорично не робіть цього 12 листопада
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Не ігноруйте, 12 листопада, основних традицій та заборон
У середу, 12 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. За старим стилем це свято припадало на 25 листопада.
Святий священномученик Йосафат, архієпископ Полоцький – відомий діяч Української греко-католицької церкви, борець за єдність православної та католицької традицій (Брестська унія). За захист віри та спроби об’єднати церкви його жорстоко вбили у 1623 році. Вшановується як приклад мученицької стійкості та вірності вірі.
Що можна робити 12 листопада:
- Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого священномученика Йосафата, просячи заступництва, здоров’я та миру в домі;
- Сьогодні корисно виявляти терпіння, доброту і милосердя, допомагати близьким та нужденним, робити добрі справи;
- Дозволяється займатися домашніми справами, дбати про порядок у домі та приділяти час духовним роздумам.
Що не можна робити 12 листопада:
- Не можна сьогодні сваритися та сперечатися, бо будь-яка сварка цього дня може відштовхнути успіх;
- Не рекомендується давати або брати гроші в борг, щоб не втратити фінансовий добробут;
- Не слід займатися великими покупками й розпочинати нові справи — вважається, що прибуток буде недовгим, а починання виявляться марними;
- Не дозволяється злословити, засуджувати чи заздрити іншим, тому що сказані слова можуть обернутися втратами та неприємностями;
- Не починайте ремонт і не вносьте старі речі назад у будинок, разом із ними можна повернути старі проблеми;
- Не відмовляйте нужденним і не проходьте повз прохання про допомогу, тому що можна накликати фінансові труднощі та самотність
.Нагадаємо, що в Україні розпочався останній місяць осені. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде в українців.