Навлечете на себя одиночество и лишитесь денег: категорически не делайте этого 12 ноября

Не игнорируйте, 12 ноября, основных традиций и запретов

В среду, 12 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. По старому стилю этот праздник припадал на 25 ноября.

Святой священномученик Иосафат, архиепископ Полоцкий — известный деятель Украинской греко-католической церкви, борец за единство православной и католической традиций (Брестская уния). За защиту веры и попытки объединить церкви его жестоко убили в 1623 году. Почитается как пример мученической стойкости и верности вере.

Что можно делать 12 ноября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому священномученику Иосафату, прося заступничества, здоровья и мира в доме;

Сегодня полезно проявлять терпение, доброту и милосердие, помогать близким и нуждающимся, совершать благие дела;

Разрешается заниматься домашними делами, заботиться о порядке в доме и уделять время духовным размышлениям.

Что нельзя делать 12 ноября:

Нельзя сегодня ссориться, спорить или поддаваться раздражению, потому что любая ссора в этот день может оттолкнуть удачу;

Не рекомендуется давать или брать деньги в долг, чтобы не лишиться финансового благополучия;

Не следует заниматься крупными покупками и начинать новые дела — считается, что прибыль будет недолгой, а начинания окажутся бесполезными;

Не разрешается злословить, осуждать или завидовать другим, потому что сказанные сгоряча слова могут обернуться потерями и неприятностями;

Не начинайте ремонт и не вносите старые вещи обратно в дом, вместе с ними можно вернуть старые проблемы;

Не отказывайте нуждающимся и не проходите мимо просьб о помощи, потому что можно навлечь финансовые трудности и одиночество

