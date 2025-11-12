Наче як справжній: київська кондитерська здивувала новим десертом (фото)

Ідеєю створення кондитерського виробу у вигляді листочка каштана стала ліпнина на одному з будинків Києва

У київській кондитерській з’явився десерт, який сподобається жителям столиці. Новинку зробили у формі каштана — символу міста, а ідеєю для неї стала київська архітектура.

У кондитерській Músse Confectionery презентували новий тематичний десерт — у формі каштана. Про це можна дізнатись на сторінці магазину солодких виробів у Facebook.

Натхненням для створення десерту стала ліпнина будинку на вулиці Олеся Гончара, де також працює кондитерська. Архітектурні елементи з каштановим листям надихнули команду на солодкий витвір.

Що продають в кондитерській

Músse Confectionery відома своїм асортиментом — тут готують торти, еклери, тарти, тістечка, випічку та макарон. На сайті закладу можна одразу обрати декор для замовлення — сезонний, святковий або індивідуальний.

Серед цінових пропозицій — найдешевші макарон, які коштують 65 гривень за штуку, а найдорожчими залишаються торти, ціна яких може сягати до 10 тисяч гривень за багатоярусний варіант.

Що є в кондитерській

Втім, спробувати десерт у формі каштана можна лише у кав’ярні на вулиці Олеся Гончара, 32а, що розташована в районі Афанасівського яру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в центрі Києва продають солодощі провокативної форми.