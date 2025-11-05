Здивує не тільки смак: у центрі Києва продають солодощі провокативної форми (фото)

За один набір з чотирьох солодощів від кондитерської "MISTER WILLY" українцям потрібно буде віддати майже 700 гривень

У самому центрі Києва, на Бессарабській площі, є кондитерська, яка продає зовсім незвичайні солодощі – десерти у формі чоловічих та жіночих статевих органів.

Незвичайним асортиментом хизується магазин "MISTER WILLY". Українці можуть купити солодощі безпосередньо у магазині або замовити онлайн з доставкою поштою, як йдеться на їхній сторінці в Instagram.

Ціни на вироби варіюються: один десерт коштує 220 гривень, а набір з чотирьох солодощів обійдеться в 699 гривень. Він може включати різні форми та кольори, які захочуть самі покупці.

"MISTER WILLY" також активно веде TikTok, де демонструє свої новинки. Незвичайні форми та яскраві кольори роблять десерти одразу впізнаваними на фото, тож магазин швидко набирає популярність серед поціновувачів нестандартних солодощів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві є крамниця, яка продає психоделічні товари. Цей магазин схожий радше на артпортал у паралельний всесвіт, де є картини, одяг, рюкзаки, снуди, девайси для паління, сувеніри тощо.