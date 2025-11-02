Відьомський рай в центрі Києва: в якому магазині можна доторкнутись до магії (фото)

"Відьмин Котел" у столиці України продає магічні книги, амулети, таро та інші ритуальні предмети

Біля Подолу в Києві працює один із найвідоміших українських магазинів для прихильників магії — "Відьмин Котел". Тут можна знайти багато чого для того, аби поринути в магію.

Магазин пропонує книги з магії, свічки, амулети, спеціальний одяг, таро, відьомські вівтарі та статуетки, мантіку, срібні прикраси тощо. На офіційному сайті магазину підкреслюють, що вони не продають сувеніри чи "езотеричну безглузду нісенітницю".

Відьомський магазин у Києві

Найбільший попит мають карти таро, свічки та статуетки, які обирають як початківці, так і досвідчені практики.

Товари, які найчастіше беруть

Магазин активно веде сторінку в Instagram, де вже майже 30 тисяч підписників стежать за новинками та майстер-класами.

Крім продажу товарів, "Відьмин Котел" має онлайн таролога, який допоможе усім охочим, організовує тематичні заходи та семінари, присвячені езотериці та традиційній магії. Власники магазину відзначають, що їхня мета — створити безпечний простір для вивчення магії та обміну знаннями.

