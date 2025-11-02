Відьомський рай в центрі Києва: в якому магазині можна доторкнутись до магії (фото)
"Відьмин Котел" у столиці України продає магічні книги, амулети, таро та інші ритуальні предмети
Біля Подолу в Києві працює один із найвідоміших українських магазинів для прихильників магії — "Відьмин Котел". Тут можна знайти багато чого для того, аби поринути в магію.
Магазин пропонує книги з магії, свічки, амулети, спеціальний одяг, таро, відьомські вівтарі та статуетки, мантіку, срібні прикраси тощо. На офіційному сайті магазину підкреслюють, що вони не продають сувеніри чи "езотеричну безглузду нісенітницю".
Найбільший попит мають карти таро, свічки та статуетки, які обирають як початківці, так і досвідчені практики.
Магазин активно веде сторінку в Instagram, де вже майже 30 тисяч підписників стежать за новинками та майстер-класами.
Крім продажу товарів, "Відьмин Котел" має онлайн таролога, який допоможе усім охочим, організовує тематичні заходи та семінари, присвячені езотериці та традиційній магії. Власники магазину відзначають, що їхня мета — створити безпечний простір для вивчення магії та обміну знаннями.
