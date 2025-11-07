Рус

Над головою плавають кити та косатки: популярний магазин в Одесі вражає своєю унікальністю (фото)

Тільки в "перлині біля Чорного моря" можна побачити магазин цієї мережі, який оформлений в стилі підводного світу

У магазині "Сільпо" в Одесі торговий зал оформлений у морському стилі, а над головами покупців "пропливають" кити, косатки та черепахи.

В середині липня 2021 року в Одесі відкрився оновлений "Сільпо" за адресою проспект Небесної Сотні, 2, у ТРЦ City Center. Концепція магазину виконана у морському стилі, а головними героями стали величезні кити, що "пливуть" просто над покупцями, як можна побачити на фото на сайті магазину.

Над відділом екзотичних фруктів і овочів можна побачити ската-лимона, черепах-ананасів і пітахай, риб-фугу із кошиками "Сільпо", а інтерактивний кит із лохини навіть пускає фонтан. У магазині діють рибний і м’ясний відділи, зібрані скарби Власного імпорту з понад 80 країн світу, фермерські продукти від "Лавки Традицій", власна кондитерська та квітковий бутік.

«Сільпо» в Одесі занурює у підводний світ
Кит з лохини і скат-лимон серед стелажів
Одеситів зустрічає «Сільпо» з морським інтер’єром
Черепахи-ананас та пітахая "плавають" над відділами
Магазин «Сільпо» в Одесі оформлений як океанський світ
Цією рибою точно ніхто не отруїться
У «Сільпо» в Одесі створили морську атмосферу
Кольорові морські персонажі привертають увагу дітей і дорослих
Одеський супермаркет «Сільпо» в морському стилі
М'ясний відділ та фермерських продуктів «Лавка Традицій»

А біля кафе гостей зустрічає гігантський папуга Жако — старий добрий Жак-Ів Кусто у червоній шапочці, який ніби запрошує присісти поруч і зануритися в атмосферу пригод.

Магазин Сільпо в Одесі з морською тематикою
Величезний папуга Жако сидить в кафе у шапці

