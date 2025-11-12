Как будто настоящий: киевская кондитерская удивила новым десертом (фото)

Идеей создания кондитерского изделия в виде листочка каштана стала лепнина на одном из домов Киева

В киевской кондитерской появился десерт, который понравится жителям столицы. Новинку сделали в форме каштана — символа города, а идеей для нее стала киевская архитектура.

В кондитерской Músse Confectionery представили новый тематический десерт — в форме каштана. Об этом можно узнать на странице магазина сладких изделий в Facebook.

Вдохновением для создания десерта стала лепнина дома по улице Олеся Гончара, где также работает кондитерская. Архитектурные элементы с каштановыми листьями вдохновили команду на сладкое произведение.

Что продают в кондитерской

Músse Confectionery известна своим ассортиментом – здесь готовят торты, эклеры, тарты, пирожные, выпечку и макароны. На сайте заведения можно выбрать декор для заказа — сезонный, праздничный или индивидуальный.

Среди ценовых предложений — самые дешевые макароны, которые стоят 65 гривен за штуку, а самыми дорогими остаются торты, цена которых может достигать 10 тысяч гривен за многоярусный вариант.

Что есть в кондитерской

Впрочем, попробовать десерт в форме каштана можно только в кафе на улице Олеся Гончара, 32а, расположенной в районе Афанасовского оврага.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева продают сладости провокативной формы.