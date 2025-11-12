Залишився тиждень: в Сільпо майже вдвічі знизили ціни на популярні товари

Знижки на деякі популярні упаковки кави в "Сільпо" скоро закінчаться

У супермаркетах "Сільпо" стартували великі знижки на каву різних брендів. Деякі упаковки можна купити майже за півціни.

Акція охоплює популярні бренди, тож саме зараз можна поповнити запаси кави за вигідними цінами. "Телеграф" проаналізував, на які товари в "Сільпо" найбільша знижка.

Вигідні пропозиції кави в "Сільпо"

Зокрема, найбільше акція діє на мелену каву "Gemini Crema" — 55%. Її ціна знизилась із 334,0 грн до 149,0 грн за упаковку в 250 грамів. Купити по зниженій вартості можна до 12 листопада.

На 51% дешевше можна придбати зернову каву Jacobs Crema Gold — з 859,0 грн до 419,90 грн за 500 грамів. Акція триватиме до 17 листопада.

Також на 50% зменшилася вартість зернової кави "Ambassador" — з 1299,0 грн до 649,0 грн за 1 кілограм. Акція ще триматиметься до кінця цього місяця.

Що з цінами на каву в "Сільпо"

Акційні ціни діють і на низку інших кавових брендів:

MacCoffee Pure Espresso Forte (зернова, смажена, 1 кг) — з 929,0 грн до 499,0 грн. Знижки діятимуть до 12 листопада;

(зернова, смажена, 1 кг) — з "Повна Чаша" "Традиційна" (мелена, 100 г) — з 109,0 грн до 59,99 грн. Акційна пропозиція чинна до 12 листопада;

(мелена, 100 г) — з Jacobs Gold (мелена, 250 г) — з 294,0 грн до 169,90 грн. Скористатися знижкою можна до 12 листопада;

(мелена, 250 г) — з Jacobs Monarch (розчинна, 300 г) — з 739,0 грн до 429,0 грн. Придбати товар зі знижкою можна до 12 листопада;

(розчинна, 300 г) — з "Ambassador" Premium (мелена, 225 г) — з 305,0 грн до 177,0 грн. Пропозиція буде чинною до кінця місяця.

