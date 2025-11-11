На 50 або 100%: коли в Україні можуть злетіти тарифи на світло

Підприємці вивчають будь-які альтернативи з метою економії

Український бізнес прискорює перехід на сонячну енергію, оскільки тарифи на електроенергію зростають із небувалою швидкістю. У найближчі кілька років ціни можуть злетіти ще на 100%.

Що потрібно знати:

Вартість електроенергії для бізнесу з початку повномасштабної війни зросла приблизно на 112%

Для населення тариф збільшився у 2,5 раза – до 4,32 грн/кВт·год.

Експерти прогнозують подальше зростання цін у 1,5-2 рази у найближчі роки

Про це засновниця та генеральний директор компанії Unisolar Тетяна Однорог розповіла "Телеграфу". Unisolar – компанія, що спеціалізується на джерелах поновлюваної енергії.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вартість електроенергії для бізнесу злетіла приблизно на 112%.

Водночас для населення ціна також зросла у 2,5 раза — з 1,68 грн/кВт-год (до червня 2023 року) до 4,32 грн/кВт-год (з червня 2024-го).

Найближчими роками тарифи на електроенергію можуть зрости ще в 1,5–2 рази. Це стимулює підприємців більш ретельно вивчати будь-які альтернативи, і головна з них — перехід на "сонце" пояснила Однорог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому сонячні панелі не врятують під час блекаутів. Експерт із ЖКГ Олег Попенко зробив несподівану заяву. Він упевнений, що встановлення сонячних електростанцій на будинках не доречне ні до війни, ні після, якщо їх проводити замість тепломодернізації.