Осталась неделя: в Сильпо почти вдвое снизили цены на популярные товары

Скидки на некоторые популярные упаковки кофе в "Сильпо" скоро закончатся

В супермаркетах "Сильпо" стартовали большие скидки на кофе разных брендов. Некоторые упаковки можно купить почти за полцены.

Акция охватывает популярные бренды, поэтому именно сейчас можно пополнить запасы кофе по выгодным ценам. "Телеграф" проанализировал, на какие товары у "Сильпо" самая большая скидка.

Выгодные предложения кофе в "Сильпо"

В частности, больше всего акция действует на молотый кофе "Gemini Crema" — 55%. Его цена снизилась с 334,0 грн до 149,0 грн за упаковку в 250 грамм. Купить по пониженной стоимости можно до 12 ноября.

На 51% дешевле можно приобрести зерновой кофе Jacobs Crema Gold – с 859,0 грн до 419,90 грн за 500 граммов. Акция продлится до 17 ноября.

Также на 50% уменьшилась стоимость зернового кофе "Ambassador" — с 1299,0 грн до 649,0 грн за 1 килограмм. Акция будет еще держаться до конца этого месяца.

Что с ценами на кофе в "Сильпо"

Акционные цены действуют и на ряд других кофейных брендов:

MacCoffee Pure Espresso Forte (зерновой, жареный, 1 кг) — с 929,0 грн до 499,0 грн. Скидки будут действовать до 12 ноября;

(зерновой, жареный, 1 кг) — с "Полная Чаша" "Традиционная" (молотый, 100 г) — со 109,0 грн до 59,99 грн. Акционное предложение действует до 12 ноября;

(молотый, 100 г) — со Jacobs Gold (молотый, 250 г) — с 294,0 грн до 169,90 грн. Воспользоваться скидкой можно до 12 ноября;

(молотый, 250 г) — с Jacobs Monarch (растворимый, 300 г) — с 739,0 грн до 429,0 грн. Приобрести товар со скидкой можно до 12 ноября;

(растворимый, 300 г) — с Ambassador Premium (молотый, 225 г) — с 305,0 грн до 177,0 грн. Предложение будет действовать до конца месяца.

