Олекса Повстенко, що працював архітектором-проектувальником Капітолія, реалізував перші проєкти у Харкові та Києві

Український архітектор Олекса Повстенко починав службу в УНР, а завершив кар’єру у США. Історія його життя сповнена неймовірних поворотів і подвигів.

Мистецтвознавець Олекса Повстенко служив у військових формуваннях часів УНР, потім працював у сталінську епоху над будівництвом житлових і громадських споруд. У 1941 році Повстенко залишився в окупованому Києві, а через двадцять років став архітектором-проектувальником у Вашингтоні, працюючи в архітектурному відділі Капітолію США. "Телеграф" вирішив детально розповісти про українця.

Яким було життя українця, що створив Конгрес США

Олекса Іванович Повстенко народився 25 лютого 1902 року на Поділлі у селянській сім’ї села Хащовий (нині Вінницька область). Під час української революції він служив у першому українському збройному формуванні Богдановського полку та був козаком 6-ї Запорізької дивізії, беручи участь у визвольній боротьбі УНР.

Сімейного фото українця не збереглося

У 1927 році Повстенко закінчив Волинський індустріальний політехнікум у Житомирі, після чого переїхав до Харкова, де завершив навчання в аспірантурі науково-дослідного інституту промислового будівництва. Протягом п’яти років, до 1934 року, він викладав у Харківському будівельному технікумі, а в цей період реалізував і свої перші архітектурні проєкти.

Після того, як столицею України знову став Київ, Олексу Івановича запросили на роботу архітектором у Наркомат освіти. У 1937 році він очолив відділ при республіканському управлінні Спілки архітекторів України, а у 1941 році став директором Софіївського архітектурно-історичного музею. За час своєї роботи Повстенко реалізував численні проєкти: школи, бібліотеки, клуби в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, а також педагогічні інститути, будівлі для залізниці та Харківську обсерваторію. Крім того, він активно брав участь у виставках і публікував наукові праці, які згодом опинилися в спецархівах.

Софіївський архітектурно-історичний музей

Друга світова війна та порятунок Софії Київської

У 1941 році, коли Червона Армія залишила Київ, радянські війська планували замінувати Софійський собор. Директор музею, Повстенко, зумів запобігти руйнуванню пам’ятки. Пізніше він потрапив у німецький концтабір, а після визволення в 1945 році опинився в американській зоні окупації. Уже у 1949 році Олекса Іванович переїхав до США.

Кар’єра у США та внесок у науку

У США Повстенко отримав посаду архітектора-проектувальника в Канцелярії будівництва Капітолію США, працював над проєктами Конгресу, бібліотеки Конгресу, Верховного Суду, Сенату та Ботанічного саду. Не забував він і про Україну: у 1954 році він опублікував працю "Собор святої Софії в Києві", яка містила 336 ілюстрацій.

Архітектор Олекса Повстенко проектував американський Капітолій

Олекса Повстенко користувався повагою української діаспори. Він був дійсним членом Української вільної академії наук та Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

Видатний архітектор, історик і мистецтвознавець Олекса Іванович Повстенко помер 15 січня 1973 року. Його поховали на цвинтарі святого Андрія у Саут-Баунд-Бруку, США.

