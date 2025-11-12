Був архітектором американського Капітолія: чим ще прославився українець Олекса Повстенко (фото)
Олекса Повстенко, що працював архітектором-проектувальником Капітолія, реалізував перші проєкти у Харкові та Києві
Український архітектор Олекса Повстенко починав службу в УНР, а завершив кар’єру у США. Історія його життя сповнена неймовірних поворотів і подвигів.
Мистецтвознавець Олекса Повстенко служив у військових формуваннях часів УНР, потім працював у сталінську епоху над будівництвом житлових і громадських споруд. У 1941 році Повстенко залишився в окупованому Києві, а через двадцять років став архітектором-проектувальником у Вашингтоні, працюючи в архітектурному відділі Капітолію США. "Телеграф" вирішив детально розповісти про українця.
Яким було життя українця, що створив Конгрес США
Олекса Іванович Повстенко народився 25 лютого 1902 року на Поділлі у селянській сім’ї села Хащовий (нині Вінницька область). Під час української революції він служив у першому українському збройному формуванні Богдановського полку та був козаком 6-ї Запорізької дивізії, беручи участь у визвольній боротьбі УНР.
У 1927 році Повстенко закінчив Волинський індустріальний політехнікум у Житомирі, після чого переїхав до Харкова, де завершив навчання в аспірантурі науково-дослідного інституту промислового будівництва. Протягом п’яти років, до 1934 року, він викладав у Харківському будівельному технікумі, а в цей період реалізував і свої перші архітектурні проєкти.
Після того, як столицею України знову став Київ, Олексу Івановича запросили на роботу архітектором у Наркомат освіти. У 1937 році він очолив відділ при республіканському управлінні Спілки архітекторів України, а у 1941 році став директором Софіївського архітектурно-історичного музею. За час своєї роботи Повстенко реалізував численні проєкти: школи, бібліотеки, клуби в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, а також педагогічні інститути, будівлі для залізниці та Харківську обсерваторію. Крім того, він активно брав участь у виставках і публікував наукові праці, які згодом опинилися в спецархівах.
Друга світова війна та порятунок Софії Київської
У 1941 році, коли Червона Армія залишила Київ, радянські війська планували замінувати Софійський собор. Директор музею, Повстенко, зумів запобігти руйнуванню пам’ятки. Пізніше він потрапив у німецький концтабір, а після визволення в 1945 році опинився в американській зоні окупації. Уже у 1949 році Олекса Іванович переїхав до США.
Кар’єра у США та внесок у науку
У США Повстенко отримав посаду архітектора-проектувальника в Канцелярії будівництва Капітолію США, працював над проєктами Конгресу, бібліотеки Конгресу, Верховного Суду, Сенату та Ботанічного саду. Не забував він і про Україну: у 1954 році він опублікував працю "Собор святої Софії в Києві", яка містила 336 ілюстрацій.
Олекса Повстенко користувався повагою української діаспори. Він був дійсним членом Української вільної академії наук та Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
Видатний архітектор, історик і мистецтвознавець Олекса Іванович Повстенко помер 15 січня 1973 року. Його поховали на цвинтарі святого Андрія у Саут-Баунд-Бруку, США.
