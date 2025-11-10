Там був німецький штаб та сільська рада: в якому маєтку в Україні гостював Чайковський (фото)

Маєток фон Мекк було збудовано у 19 столітті, але нині він в аварійному стані

На березі річки Бучанка, що на Київщині, стоїть занедбаний маєток, який колись був окрасою Київщини, але нині він перетворився на мовчазного свідка минулого. В ньому проживав навіть російський композитор Петро Чайковський.

Цей маєток потребує негайної реставрації, адже більша його частина аварійна. "Телеграф" вирішив розповісти про його історію та хто там мешкав.

Маєток фон Мекк на березі річки Бучанка

Фрагменти інтер’єру, що зберегли історію

Тож, історія села Копилів, де збудовано маєток, сягає XIV століття — перша письмова згадка про поселення датується 1392 роком. Згодом поселення фігурує як урочище "Копиловка", а вже у 1602 році знову згадується як село. З XVIII століття ці землі переходили від одного польського шляхтича до іншого — серед власників були Косаківський, Дзявяловський і Шимановський. У 1840 році через борги маєток розпродали частинами кільком новим господарям, а в 1882-му його придбав 25-річний Микола фон Мекк, який і перетворив його на відому садибу. Деталі цих подій можна знайти в листуванні його дружини, Надії фон Мекк, з композитором Петром Чайковським.

Лист дружини Миколи фон Мекка до Петра Чайковського

У 1910 році маєток фон Мекк був проданий новим власникам, а після Жовтневого перевороту перейшов у власність держави. Садибний будинок, який колись служив осередком культури та розкоші, поступово перетворився на багатофункціональну соціальну установу.

Тут у різні роки діяли агрономічна школа, під час Другої світової війни — німецький штаб, а з 1943 по 1945 рік — військовий шпиталь. Пізніше приміщення використовували як центральну районну лікарню, середню школу, філію музичної школи та сільську раду. До сьогодні на стіні будівлі зберігся напис радянських часів: "Идеологическая работа — дело всей партии и каждого коммуниста".

Нині садибний будинок перебуває в аварійному стані, однак у парку навколо нього ще можна побачити залишки колишньої величі — старі липові та ялинові алеї, рештки фонтану, фрагменти господарських споруд.

Розбитий фонтан у колишньому парку садиби

Фон Мекк активно займався благоустроєм села — проклав дороги, облаштував ставки, підтримував місцевих жителів, навіть створив кооператив і банківське відділення. Саме в цьому маєтку у 1889–1890 роках гостював композитор Петро Чайковський.

Що писав Чайковський про своє гостювання у садибі

Попри занедбаність, маєток внесено до Державного реєстру архітектурних пам’яток національного значення. На початку 2000-х років розглядалася ідея реконструкції комплексу до Євро-2012, яка мала повернути йому атмосферу XIX століття, зокрема створити камерний зал і театр. Однак ці плани так і не реалізували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні є покинутий санаторій, в якому лікувались чорнобильці.