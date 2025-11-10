Рус

Там був німецький штаб та сільська рада: в якому маєтку в Україні гостював Чайковський (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чим цікава покинута садиба фон Мекк у селі на Київщині Новина оновлена 10 листопада 2025, 11:33
Чим цікава покинута садиба фон Мекк у селі на Київщині. Фото Колаж "Телеграфу"

Маєток фон Мекк було збудовано у 19 столітті, але нині він в аварійному стані

На березі річки Бучанка, що на Київщині, стоїть занедбаний маєток, який колись був окрасою Київщини, але нині він перетворився на мовчазного свідка минулого. В ньому проживав навіть російський композитор Петро Чайковський.

Цей маєток потребує негайної реставрації, адже більша його частина аварійна. "Телеграф" вирішив розповісти про його історію та хто там мешкав.

Садиба фон Мекк у Копилові
Маєток фон Мекк на березі річки Бучанка
Садиба фон Мекк на Київщині
Фрагменти інтер’єру, що зберегли історію

Тож, історія села Копилів, де збудовано маєток, сягає XIV століття — перша письмова згадка про поселення датується 1392 роком. Згодом поселення фігурує як урочище "Копиловка", а вже у 1602 році знову згадується як село. З XVIII століття ці землі переходили від одного польського шляхтича до іншого — серед власників були Косаківський, Дзявяловський і Шимановський. У 1840 році через борги маєток розпродали частинами кільком новим господарям, а в 1882-му його придбав 25-річний Микола фон Мекк, який і перетворив його на відому садибу. Деталі цих подій можна знайти в листуванні його дружини, Надії фон Мекк, з композитором Петром Чайковським.

Лист Надії фон Мекк до Петра Чайковського
Лист дружини Миколи фон Мекка до Петра Чайковського

У 1910 році маєток фон Мекк був проданий новим власникам, а після Жовтневого перевороту перейшов у власність держави. Садибний будинок, який колись служив осередком культури та розкоші, поступово перетворився на багатофункціональну соціальну установу.

Тут у різні роки діяли агрономічна школа, під час Другої світової війни — німецький штаб, а з 1943 по 1945 рік — військовий шпиталь. Пізніше приміщення використовували як центральну районну лікарню, середню школу, філію музичної школи та сільську раду. До сьогодні на стіні будівлі зберігся напис радянських часів: "Идеологическая работа — дело всей партии и каждого коммуниста".

Нині садибний будинок перебуває в аварійному стані, однак у парку навколо нього ще можна побачити залишки колишньої величі — старі липові та ялинові алеї, рештки фонтану, фрагменти господарських споруд.

Парк біля садиби фон Мекк у Копилові
Розбитий фонтан у колишньому парку садиби

Фон Мекк активно займався благоустроєм села — проклав дороги, облаштував ставки, підтримував місцевих жителів, навіть створив кооператив і банківське відділення. Саме в цьому маєтку у 1889–1890 роках гостював композитор Петро Чайковський.

Про своє перебування у садибі Чайковський залишив спогади у листах
Що писав Чайковський про своє гостювання у садибі

Попри занедбаність, маєток внесено до Державного реєстру архітектурних пам’яток національного значення. На початку 2000-х років розглядалася ідея реконструкції комплексу до Євро-2012, яка мала повернути йому атмосферу XIX століття, зокрема створити камерний зал і театр. Однак ці плани так і не реалізували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні є покинутий санаторій, в якому лікувались чорнобильці.

Теги:
#Історія #Київська область #Садиба #Цікаве