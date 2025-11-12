Сам не очікував на такий трофей: де чоловікові вдалося зловити велику звірюгу (фото)

Судак, якого зловили на Житомирщині, виявився з ікрою

На річці Тетерів на Житомирщині рибалка зловив великого судака. Це його перший трофей такого розміру.

Чоловік поділився відповідними фото на своїй сторінці у Facebook. Вага судака склала майже 5 кілограмів.

Рибалка зважив рибину і відпустив її назад у воду, адже вона була з ікрою.

Для довідки

Судак — хижак середніх і великих розмірів із подовженим тілом, трохи сплющеним з боків. На спині два плавця: перший колючий, а другий м’який. Голова відносно велика з довгим носом, рот широкий, з великими, гострими зубами. Також має великі очі.

Судак зазвичай досягає 40–70 см у довжину і 2–5 кг у вазі, хоча в рідкісних випадках може важити понад 6 кг. Самки, особливо ті, що несуть ікру, зазвичай більші за самців.

Який вигляд має судак

Найактивніший судак у ранкові та вечірні години, особливо в теплу пору року. Весна та осінь — оптимальний час для риболовлі, коли риба активно харчується. Кращі місця — глибокі ділянки річок, біля дамб і затоплені ями.

