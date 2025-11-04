Одразу два судаки, один з яких понад 30 см: де українцю пощастило з уловом (фото)

Рибалка зловив двох хижаків на платному озері біля Львова

На Закарпатті на озері Лагуна рибалка зловив два судаки, один з яких важив понад два кілограми та сягав понад 30 сантиметрів.

З озера Лагуна, що біля Львова, рибалці вдалося спіймати двох судаків: один важив 450 грамів, а другий – 2,3 кілограма. Відповідне фото опублікували на сторінці "Озеро Лагуна (Рибалка на Закарпатті)" у Facebook.

Фото судаків

Пояснимо, що озеро Лагуна є рибоводним ставком, де рибалка є платною. У ставку водиться білий амур, карась, короп, лин та щука, як написано на сайті. Ймовірно, що там зрідка попадаються і судаки.

Для довідки

Судак — хижий прісноводний вид із подовженим тілом, зеленувато-сірим або оливково-коричневим забарвленням та світлим черевом. Характерною рисою є гострі зуби та спинний плавець з колючими шипами.

Він живиться рибою, дрібними водними безхребетними й комахами. Найактивніший під час ловлі на світанку та в сутінках, особливо навесні та восени, коли він виходить на пошуки їжі в прибережні зони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на гачок одного з рибалок в Україні "почепився" осетер на 30 кілограмів.