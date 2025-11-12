Сам не ожидал такого трофея: где мужчине удалось поймать большую зверюгу (фото)

Судак, пойманный в Житомирской области, оказался с икрой

На реке Тетерев в Житомирской области рыбак поймал крупного судака. Это его первый трофей такого размера.

Мужчина поделился соответствующими фото на своей странице в Facebook. Вес судака составил почти 5 килограммов.

Рыбак взвесил рыбу и отпустил ее обратно в воду, ведь она была с икрой.

Для справки

Судак — хищник средних и крупных размеров с удлиненным телом, немного сплющенным с боков. На спине два плавника: первый колючий, а второй мягкий. Голова относительно большая с длинным носом, рот широкий, с крупными, острыми зубами. Также имеет большие глаза.

Судак обычно достигает 40–70 см в длину и 2–5 кг в весе, хотя в редких случаях может весить более 6 кг. Самки, особенно несущие икру, обычно крупнее самцов.

Как выглядит судак

Самый активный судак в утренние и вечерние часы, особенно в теплое время года. Весна и осень – оптимальное время для рыбалки, когда рыба активно питается. Лучшие места – глубокие участки рек, у дамб и затоплены ямы.

