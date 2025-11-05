Усім би таку риболовлю: де чоловіку вдалось зловити 15-кілограмового "динозавра" (відео)

Коропа краще ловити у теплий період року і вранці або ввечері

На Закарпатті рибалка зумів вловити в озері Лагуна справжнього гіганта – коропа вагою 15 кілограмів. З цієї водойми досить часто "витягують" трофеї, як от японського коропа кої.

Чоловік ледве втримав свій 15-кілограмовий трофей, проте не приховував радості від рідкісного улову. Відповідне відео Вячеслава Станковича опублікували на сторінці "Озеро Лагуна (Рибалка на Закарпатті)" у Facebook.

Пояснимо, що озеро Лагуна є платним рибоводним ставком, де можна ловити різні види риби за правилами власника. За інформацією з офіційного сайту ставка, тут водяться білий амур, карась, короп, лин та щука. Саме в таких умовах рибалці й пощастило зловити великого коропа.

Для довідки

Короп – велика прісноводна риба з широким, трохи сплющеним тілом і великими лусками золотавого або темного відтінку. Він всеїдний: харчується як рослинною їжею – водоростями, зерном і плодами, так і дрібними безхребетними.

Найкращий час для лову коропа – теплі місяці року, особливо весна та літо, коли риба активна і краще клює. Досвідчені рибалки радять ловити коропа вранці або ввечері, коли він виходить на мілководдя в пошуках корму.

