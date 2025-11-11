"Ледь влізла в підсак": українець похизувався осіннім уловом (фото)

Нині триває сезон риболовлі на щуку, коли вона найбільш активна, тому українцю пощастило з "полюванням"

На одній з українських водойм рибалці вдалося зловити досить велику щуку. Вона активно чинила опір, але чоловікові вдалось витягти її за допомогою підсаку.

Увесь процес риболовлі чоловікові вдалось зафіксували на відео, яке він опублікував на Facebook. Вага щуки "затягнула" на майже 4 кілограми.

Автор підписав відео, що це його трофейна щука і вона "ледь влізла в підсак".

Нині невідомо, де саме рибалці вдалось зловити щуку. Однак після зважування чоловік відпустив рибину у воду.

Для довідки

Щука — це хижий прісноводний вид риб із сімейства щукових. Вона має видовжене тіло, зеленувато-буре забарвлення з характерними світлими смугами чи плямами, потужні щелепи та гострі зуби, що роблять її ефективним мисливцем. Щука полюбляє води з густою водною рослинністю.

Особливістю щуки є її здатність до швидких ривків та миттєвого нападу на рибу. Найбільш активна риба навесні та восени, коли вода ще прохолодна, а хижачка шукає корм після нересту або перед зимовою сплячкою.

