Прилетіли з Австралії чи хтось випустив? В Україні побачили тропічних птахів (фото)

Розели червоні, яких побачили на сході України, рідко виживають в нашому кліматі

На вулицях Луганська помітили яскравих тропічних папуг. Ймовірно, що вони живуть вже там давно.

У селищі Тепличне на окупованій території Луганська мешканці помітили яскравих папуг, імовірно червоних розел. Фото птахів опублікував телеграм-канал "Луганск сегодня", передає "Реальна газета" на сторінці у Facebook.

Як написали у публікації, це вже не перший раз, коли у місті бачать таких папуг. Жителі припускають, що їх випустив хтось з місцевих. Він, ймовірно, намагається створити постійну популяцію. Однак птахівники сумніваються, що тропічні птахи зможуть вижити у суворому кліматі Луганська.

Для довідки

Який вигляд має папуга розела червона

Розела червона — середнього розміру папуга, довжиною до 36 см. У природі мешкає на заході та південному заході Австралії й утворює зграї. Птахи населяють прибережні й гірські ліси, а також парки та сади, уникаючи посушливих місць та ділянок без дерев.

Папуги гніздяться в дуплах дерев, у кладці зазвичай 4–8 яєць, які самка висиджує 22–24 дні. Пташенята стають самостійними через місяць, але батьки продовжують підгодовувати їх ще 2–3 тижні. Молоді птахи набувають дорослого забарвлення у 16 місяців.

У неволі червоні розели живуть 25–35 років, легко приручаються, мають миролюбний характер, але рідко розмножуються, бо часто кидають свої яйця.

