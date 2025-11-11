Має дуже довгий дзьоб: рідкісний птах завітав в Україну (фото)

За допомогою свого довгого дзьоба унікальний птах кульон великий "аналізує" мул

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що розташовані в Одеській області, спостерігали великого кульона. Цього птаха занесеного до Червоної книги України.

Доктор біологічних наук та співробітник заповідника Іван Русєв опублікував відео з птахом. Він розповів, що птах зазвичай постійно мешкає у парку, за винятком суворих зим. На кадрах він очищає пір’я після годування, шукаючи в мулі дрібних морських та прісноводних організмів.

Науковець підкреслив, що цей вид дуже рідкісний.

Для довідки

Великий кульон – це прибережний птах родини баранцевих, найбільший серед сивкоподібних. Розмах крил сягає 80–100 см, довжина тіла – 50–60 см, маса – до 1 кг. Основна особливість – довгий темно-бурий дзьоб, що загинається вниз, у самок він зазвичай довший.

Як кричить великий кульон

Великий кульон гніздиться в болотистих і вологих місцевостях. Основна частина ареалу – Північна та Центральна Європа, включно з Британськими островами. В Україні птах може гніздитися, зимувати та бути перелітним.

Водночас основними причинами скорочення популяції є браконьєрство, меліоративні роботи, будівництво ГЕС, випасання худоби, розорювання луків та вплив на природу через активність людей під час відпочинку або туризму.

Який вигляд має птах

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прикордонники врятували рідкісну птаху з великими очима.