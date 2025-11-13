Пралка може стати в нагоді навіть без світла: несподіваний лайфхак на випадок відключення

Вам знадобиться лід і пральна машинка — і їжа залишиться їстівною значно довше

Питання збереження свіжості продуктів без світла стоїть як ніколи гостро — адже через російські обстріли в Україні відключення світла, і в окремих регіонах люди сидять по 12 годин на добу без електрики.

Тому варто мати на увазі чудовий фокус, як зберегти довше їжу свіжою без холодильника за допомогою звичайної пральної машини. Відповідним лайфхаком поділилося видання SlashGear.

Збереження свіжої їжі без світла є однією з ключових проблем під час відключень електрики, оскільки холодильник швидко втрачає прохолоду і перестає виконувати свої функції. Але допомогти з цим може звичайна пральна машина.

Якщо засипати барабан льодом і викласти на нього продукти, то вони зможуть довше залишатися свіжішими, ніж у холодильнику. Металевий барабан допомагатиме утримувати прохолоду і також буде одразу вирішена і проблема із зайвою водою після танення льоду, машинка сама відразу зможе зібрати її і після вивести в каналізацію.

Особливо гарний цей лайфхак для тих, у кого пральня у підвалі та машинка до того ж знаходиться у найхолоднішій кімнаті будинку. Так вона зможе утримувати холод ще довше.

Як повідомляв "Телеграф", через відключення світла в Києві діти в садочках залишаються без їжі.