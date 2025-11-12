Діти в садочках Києва сидять голодні. Що сталося

За забезпечення закладів освіти джерелами безперебійного живлення відповідають районні державні адміністрації

Через наслідки російських атак Київ, як і вся Україна, годинами сидить без світла. Більшість столичних дитячих садочків виявилася неготовою до цього: діти лишаються голодними, або їх годують із запізненням.

Що треба знати:

На четвертий рік повномасштабної війни садочки столиці виявилися неготові до блекаутів

В закладах або немає генераторів, або їхньої потужності не вистачає на приготування їжі

Через це діти лишаються без сніданків

Як розповідає ТСН, деякі садочки досі не мають генератора. В інших закладах вони є, але не допомагають — або потужність мала, або пального немає, або немає людини, яка може підключити та обслуговувати генератор.

Як розповіли батьки, 10 листопада вихователі деяких садків просили батьків, щоб вони приводили дітей ситими, адже сніданку не буде. На щастя, того дня дали світло, і дітей нагодували сніданком, хоч і з запізненням.

Про проблеми з годуванням дітей в садочках через проблеми з генераторами батьки масово пишуть у мережі. Хто має змогу, залишає дітей вдома, щоб малюки не сиділи голодні та "без світла в укритті".

Що кажуть в міськраді Києва

Чиновники, коментуючи ситуацію, заявили, що це відповідальність районних державних адміністрацій (РДА). Саме вони мають займатися питаннями забезпечення дитсадків генераторами.

У Києві понад 600 дитячих садочків, кошти на їхні потреби виділяються з районних бюджетів. Саме кожна з 10 РДА проводить закупівлю всього необхідного, в тому числі, генераторів. Місто може тільки давати поради районним управлінцям. Потрібно розбиратися у кожному конкретному випадку, бо є різні генератори, з різними можливостями та потугою", — пояснили в мерії

Батьки побоюються, що на генератори доведеться здавати гроші

Немає проблем з генераторами в тих садочках, чиє керівництво самостійно домоглося грантів і забезпечило заклад всім необхідним. Батьки побоюються, що в решті садків кошти на генератори знову будуть збирати з них.

Що кажуть у КМДА

Заступник директора Департаменту освіти та науки КМДА Ілля Пасько підтвердив, що заклади освіти передані до сфери управління РДА. За інформацією управлінь освіти джерелами безперебійного живлення забезпечено 677 закладів освіти (292 заклади дошкільної освіти, 385 закладів загальної середньої освіти).

Чиновник додав, що у разі відключень електроенергії в школах та садочках застосовуються альтернативні схеми приготування або подачі їжі. Це дозволяє забезпечити дітей повноцінним і безпечним харчуванням. За його словами, розроблено приблизні алгоритми дій для закладів освіти на випадок тривалих відключень світла, води, чи зупинки каналізаційних мереж.

Проте, на жаль, скарги батьків свідчать про інше. Якщо в садочках і є генератори, то часто вони не працюють, чи не мають достатньої потужності, щоб готувати дітям їжу.

