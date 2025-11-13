Стиралка может пригодиться даже без света: неожиданный лайфхак на случай отключения

Вам понадобится лед и стиральная машинка – и еда останется съедобной значительно дольше

Вопрос сохранения свежести продуктов без света стоит как никогда остро — ведь из-за российских обстрелов в Украине отключения света и в отдельных регионах люди сидят по 12 часов в сутки без электричества.

Поэтому стоит иметь в виду отличный фокус, как сохранить дольше свежую еду без холодильника с помощью обычной стиральной машины. Таким лайфхаком поделилось издание SlashGear.

Сохранение свежей пищи без света является одной из ключевых проблем при отключении электричества, поскольку холодильник быстро теряет прохладу и перестает выполнять свои функции. Но помочь с этим может обычная стиральная машина.

Если засыпать барабан льдом и выложить на него продукты, они смогут дольше оставаться свежими, чем в холодильнике. Металлический барабан будет помогать удерживать прохладу, а вместе с тем будет решена и проблема с лишней водой после таяния льда, машинка сама сразу сможет собрать ее и после вывести в канализацию.

Особенно хорош этот лайфхак для тех, у кого прачечная в подвале и машинка к тому же находится в самой холодной комнате дома. Так она сможет удерживать холод еще дольше.

Как сообщал "Телеграф", из-за отключения света в Киеве дети в садах остаются без еды.