Без посмішки не вимовити. Як українською можна називати "негідника"

У побуті це слово зустрічається дуже рідко

В Українській мові є чимало унікальних слів, серед яких і "ракалія". Це застаріле лайливе слово може розсмішити та здивувати співрозмовника.

Як зазначає портал "Словник UA", ракалія — це іменники, який має кілька значень. Одне з них — мерзотник, інше — негідник.

Тобто по суті ракалія — це ще одна форма лайки, яку мало хто знає. Це слово вважається застарілим і зустріти його в побуті досить важко, однак в українській літературі його вживали.

Значення слова ракалія:

негідник;

мерзотник;

підлота;

бестія.

Відміннювання слова ракалія

Зауважимо, що у ракалії є досить цікавий синонім, який сам потребує певного тлумачення, — каналія. Цікаво, що обидва слова ймовірніше мають іноземне походження, ракалія — з французького racaille — "сволота", а каналія — racaille від італійського canaglia — "зграя собак" або "набрід".

Приклади вживання:

" Ракалія ! — Кричить помічник пристава старій єврейці, яка вихлюпнула на вулицю відро помиїв. — Підбирай швидше, проклята, хіба не знаєш, що губернатор їде, ось я тебе до в'язниці, каналія!"

! — Кричить помічник пристава старій єврейці, яка вихлюпнула на вулицю відро помиїв. — Підбирай швидше, проклята, хіба не знаєш, що губернатор їде, ось я тебе до в'язниці, каналія!" "— От каналія . Знав, як чоловіка заставити випить, — пробурмотіла Танька" (зі спогадів командира УПА).

. Знав, як чоловіка заставити випить, — пробурмотіла Танька" (зі спогадів командира УПА). "— Каналія, знову відпустив нежирне м'ясо!" (з твору М. Коцюбинського).

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українській мові є цікаве слово, яке означає білка.