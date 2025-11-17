Рус

Про цей лайфхак мало хто знає: як швидко почистити рибу від луски, не перетворивши кухню на "акваріум" (відео)

Марія Швець
Чищення риби від луски
Фото tiktok.com

Очищення риби від луски — одна з найменш улюблених кухонних справ. Луска летить у всі боки, прилипає до рук, ножа, раковини, а потім ще довго нагадує про себе під час прибирання.

Проте існують прості методи, які дозволяють виконати це завдання всього за кілька хвилин — акуратно, без розбризкувань і з мінімумом зусиль. Які саме — розповіли на TikTok-сторінці "anna_marchenko05".

Перший спосіб, який дедалі частіше називають "рибальським лайфхаком", ґрунтується на дії гарячої води. Щоб підготувати рибу, її потрібно добре промити, видалити нутрощі та злегка обсушити. Далі слід закип’ятити воду й обережно облити тушку окропом — буквально на кілька секунд. Головне правило — не перетримати, інакше риба почне варитися. Після короткого контакту з гарячою водою луска миттєво розм’якшується й відстає від шкіри.

Температура окропу діє на білки, що утримують луску, — вони згортаються, і лусочки втрачають зчеплення з поверхнею. Завдяки цьому рибу можна очистити легким рухом ножа або навіть тупим боком ложки, не докладаючи жодних зусиль. Уся луска знімається великими пластами, не розлітаючись навколо, а поверхня риби залишається цілою й гладенькою. Цей спосіб особливо зручний для риб із дрібною, щільною лускою — карася, коропа чи плотви.

Якщо ж немає можливості використовувати окріп, варто скористатися іншим перевіреним методом — з оцтом. Для цього підходить звичайний столовий оцет 9%. Рибу слід протерти паперовим рушником, а потім злегка натерти оцтом з усіх боків. Через 15–20 хвилин кислота розм’якшує структуру луски, послаблює зв’язки між нею та шкірою. Після цього луску можна легко прибрати руками або ножем — вона відстає чисто й без опору.

Оцет діє хімічно: його кислота руйнує водневі зв’язки у білках кератину й кальцію, з яких складається луска. Крім того, змінюється pH поверхні, завдяки чому риба стає більш еластичною, а шкіра не травмується під час очищення.

Обидва способи — і з окропом, і з оцтом — дають змогу уникнути безладу на кухні, а результат перевершує традиційне "зчищання ножем під краном". А щоб остаточно позбутися рибного запаху після роботи, достатньо натерти руки пастою із соди та води — через кілька хвилин аромат зникне без сліду.

