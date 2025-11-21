Не виправдала очікувань: яке місце зайняла українка на конкурсі "Міс Всесвіт" (фото)

Усього за корону змагалися 120 конкурсанток із різних країн

У Таїланді пройшов міжнародний конкурс "Міс Всесвіт 2025", на якому Україну представляла Софія Ткачук. Але дівчині не вдалося потрапити навіть у ТОП-30, хоча букмекери прогнозували їй вищий результат.

Згідно з результатами голосування, перемогу в конкурсі "Міс Всесвіт 2025" здобула мексиканка Фатіма Бош, на другому місці — учасниця з Таїланду, а третє місце посіла представниця Венесуели.

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2025" Фатіма Бош

Щодо українки Софії Ткачук, то дівчина не пройшла у ТОП-30, тому не змогла серед півфіналістів продемонструвати журі ні свою фігуру в купальнику, ні похвалитися вечірнім образом. До початку шоу букмекери прогнозували їй 19-те місце у рейтингу, проте очікування не виправдались.

Софія Ткачук представляла Україну на "Міс Всесвіт 2025"

Відомо, що представниця України з дитинства разом із сім’єю живе за кордоном. Софія працювала в ООН, займалася волонтерством, а від початку повномасштабної війни допомогла українцям, які тікали від обстрілів.

Я росла серед різних мов та культур, але завжди відчувала: моє коріння — в Україні, а моя душа — українська. Я жінка, яка діє. Софія Ткачук

Софія Ткачук не потрапила до ТОП-30

"Телеграф" писав раніше, що українська модель Марія Желяскова здобула високий титул Віце Міс на всесвітньому конкурсі краси "Міс Земля 2025". Це вперше в історії українка на цьому конкурсі посіла друге місце.