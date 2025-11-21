Не оправдала ожиданий: какое место заняла украинка на конкурсе "Мисс Вселенная" (фото)

Всего за корону соревновались 120 конкурсанток из разных стран

В Таиланде прошел международный конкурс "Мисс Вселенная 2025", на котором Украину представляла София Ткачук. Но девушке не удалось попасть даже в ТОП-30, хотя букмекеры прогнозировали ей более высокий результат.

Согласно результатам голосования победу в конкурсе "Мисс Вселенная 2025" одержала мексиканка Фатима Бош, на втором месте — участница из Таиланда, а третье место заняла представительница Венесуэлы.

Победительница конкурса "Мисс Вселенная 2025" Фатима Бош

Что касается украинки Софии Ткачук, то девушка не прошла в ТОП-30, поэтому не смогла среди полуфиналистов продемонстрировать жюри ни свою фигуру в купальнике, ни похвастаться вечерним образом. До начала шоу букмекеры прогнозировали ей 19-е место в рейтинге, но результаты не оправдались.

София Ткачук представляла Украину на "Мисс Вселенная 2025"

Известно, что представительница Украины с детства вместе с семьей живет за границей. София работала в ООН, занималась волонтерством, а с начала полномасштабной войны помогла украинцам за рубежом

Я росла среди разных языков и культур, но всегда чувствовала: мои корни — в Украине, а моя душа — украинская. Я — женщина, которая действует. София Ткачук

София Ткачук не попала в ТОП-30

"Телеграф" писал ранее, что украинская модель Мария Желяскова получила высокий титул Вице Мисс на всемирном конкурсе красоты "Мисс Земля 2025". Это впервые в историиукраинка на этом конкурсе заняла второе место.