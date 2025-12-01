Рус

Стояла в кожній хаті: забутий предмет, назва якого – загадка для росіян

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що означає слово
Що означає слово. Фото Колаж "Телеграфу"

Це давня українська назва звичайного хатнього знаряддя

Українська мова вміє здивувати. У ній повно слів, які звучать так яскраво й самобутньо, що іноді навіть самі українці не одразу розуміють значення. А для росіян такі назви взагалі поза зоною доступу: вони не здогадаються, про що мова, навіть маючи підказку.

Одне з таких слів — "коцюба". "Телеграф" розповідає, що це за предмет і чому його назва така незрозуміла для сусідів зі сходу.

Словник української мови пояснює: "коцюбою" називали знаряддя у вигляді залізного прута з розплесканим і загнутим кінцем, насадженого на держак. Цим прутом ворушили дрова, підсували жар і вигрібали попіл. Колись коцюба стояла біля кожної печі, тому слово широко вживалося в хатньому побуті.

У росіян для цього предмета є своє слово — "кочерга". Але воно має інше походження, запозичене з тюркських мов. Українська ж "коцюба" звучить по-іншому і має окремий корінь. Саме тому росіяни не можуть інтуїтивно зрозуміти значення: у їхній мові просто немає нічого схожого.

Слово збереглося й у народних висловах. Наприклад, казали: "Носа й коцюбою не дістати" — про людину, яка ходить пихато й задирає носа. А вислів "В коцюби два кінці: один по мені, другий по вас" використовували, коли мова йшла про взаємну відповідальність чи наслідки для обох сторін.

Коцюбою називали й технічний інструмент: довгий металевий прут із розплесканим кінцем, яким працювали біля печей на металургійних виробництвах. Ним перемішували розтоплену сталь або чавун.

Слово активно жило й у класичній українській літературі. Воно трапляється у творах Івана Франка, Марка Вовчка, Михайла Стельмаха та багатьох інших авторів, для яких ця назва була звичною і зрозумілою.

У сучасному житті коцюба майже зникла з побуту, але залишилася важливою частиною мовної спадщини. І якщо українці ще можуть впізнати слово за змістом або хоча б за звучанням, то росіяни й досі не розуміють, про що йдеться. Їхня мова розвивалася іншим шляхом і не зберегла подібних назв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про настільки українське слово, що росіяни не зможуть вимовити. Воно майже вийшло з ужитку.

Теги:
#Слово #Значення #Мова