Стояла в кожній хаті: забутий предмет, назва якого – загадка для росіян

Це давня українська назва звичайного хатнього знаряддя

Українська мова вміє здивувати. У ній повно слів, які звучать так яскраво й самобутньо, що іноді навіть самі українці не одразу розуміють значення. А для росіян такі назви взагалі поза зоною доступу: вони не здогадаються, про що мова, навіть маючи підказку.

Одне з таких слів — "коцюба". "Телеграф" розповідає, що це за предмет і чому його назва така незрозуміла для сусідів зі сходу.

Словник української мови пояснює: "коцюбою" називали знаряддя у вигляді залізного прута з розплесканим і загнутим кінцем, насадженого на держак. Цим прутом ворушили дрова, підсували жар і вигрібали попіл. Колись коцюба стояла біля кожної печі, тому слово широко вживалося в хатньому побуті.

У росіян для цього предмета є своє слово — "кочерга". Але воно має інше походження, запозичене з тюркських мов. Українська ж "коцюба" звучить по-іншому і має окремий корінь. Саме тому росіяни не можуть інтуїтивно зрозуміти значення: у їхній мові просто немає нічого схожого.

Слово збереглося й у народних висловах. Наприклад, казали: "Носа й коцюбою не дістати" — про людину, яка ходить пихато й задирає носа. А вислів "В коцюби два кінці: один по мені, другий по вас" використовували, коли мова йшла про взаємну відповідальність чи наслідки для обох сторін.

Коцюбою називали й технічний інструмент: довгий металевий прут із розплесканим кінцем, яким працювали біля печей на металургійних виробництвах. Ним перемішували розтоплену сталь або чавун.

Слово активно жило й у класичній українській літературі. Воно трапляється у творах Івана Франка, Марка Вовчка, Михайла Стельмаха та багатьох інших авторів, для яких ця назва була звичною і зрозумілою.

У сучасному житті коцюба майже зникла з побуту, але залишилася важливою частиною мовної спадщини. І якщо українці ще можуть впізнати слово за змістом або хоча б за звучанням, то росіяни й досі не розуміють, про що йдеться. Їхня мова розвивалася іншим шляхом і не зберегла подібних назв.

