Забудьте про "паляницю": це слово настільки українське, що росіяни не зможуть вимовити

Слово, яке майже вийшло з ужитку

Українська мова часом ховає такі перлини, що навіть носії мови дивуються: звідки вони взялися і що означають. Деякі слова майже зникли з ужитку, але залишилися в старих словниках та спогадах про сільський побут. Росіянам такі назви здаються набором випадкових звуків, бо вони не здатні перекласти їх дослівно і не розуміють походження.

Одне з таких слів – "ґринджоли". "Телеграф" розповідає, що воно означає і чому росіяни не можуть його перекласти.

"Ґринджоли" — належить до слів, які збереглися в українській традиції, хоч у повсякденному житті про нього чути рідко.

У "Словнику української мови" зазначено, що так називали низькі та широкі сани з боками, які розходяться до передка. У джерелі також згадано, що господарі складали на такі сани мішки з зерном чи іншим крамом, а діти мали свої маленькі варіанти для зимових розваг.

У тлумачних словниках і діалектних збірниках слово подають у цьому ж значенні. Воно описує конкретний тип саней, які були характерні саме для українських сіл. Через це термін вважають регіональним і пов’язаним з побутом, який давно змінився.

Значення слова "ґринджоли"

Так виглядають ґринджоли

Для росіян це слово чуже і незрозуміле. У їхній мові немає точного відповідника, який би описував саме такі сани за формою та призначенням. Тому вони не можуть здогадатися, про що йдеться, і не здатні перекласти його буквально. Вимова теж нетипова для російської, що додає ще більше плутанини.

