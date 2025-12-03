Ті, хто роблять все повільно: українське слово, яке не зрозуміють росіяни

Старе слово, що збиває росіян з пантелику

Українська мова зберегла чимало слів, які передають характер людини точніше за будь-які описи. Ми чуємо їх від старших, використовуємо в побуті, але справжній зміст і походження відомі не всім. "Маруда" — одне з таких слів.

Особливу плутанину це слово викликає у росіян, бо вони не можуть знайти йому чіткого відповідника. "Телеграф" розповідає, ящо воно означає та чому чужинці не можуть його зрозуміти.

За даними тлумачних словників, "маруда" – це людина, яка робить усе надто повільно та нудно, бурчить або хмуриться. У словниках також подають пов’язані форми: дієслово означає робити щось довго і поволі, а прикметник описує щось нудне, клопітке або виснажливе.

Мовознавці пояснюють, що слово прийшло до українців із польської мови. Польське maruda пов’язують із німецьким marode, що означає "втомлений" або "знесилений", а те, своєю чергою, походить від старофранцузького maraud. З цим французьким словом пов’язаний і український мародер, однак значення з часом розійшлися.

У білорусів існує схожий відповідник, але в російській мові такого слова фактично немає. Через це росіяни часто плутають значення, а іноді вважають його вигаданим. Чіткого перекладу вони підібрати не можуть: російські слова або звучать грубо, або передають інший сенс. Саме тому український варіант залишається для них незрозумілим та непрозорим.

У сучасних цифрових словниках до цього слова подають кілька синонімів: вайло, мамула, телепень, тихоплав, тюхтій, м’яло. Усі вони передають однакову рису характеру: надмірну повільність та небажання діяти швидше.

