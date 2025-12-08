Чем действительно пахнет метро: Комаров в Харькове узнал, что стоит за фирменным запахом (видео)

Характерный запах в подземке почти никогда не исчезает

Харьковское метро, как и любая подземка мира, пахнет особым образом. Телеведущий Дмитрий Комаров в программе "Мир наизнанку" ответил на вопрос, чем пахнет метро.

Во время съемки программы он побывал за кулисами харьковского метрополитена. Главный инженер Игорь Демьяненко рассказал, что запах метро – это запах креозота. Креозот – это химическое соединение, на основе нефти. Ним насыщают новые шпалы при изготовлении, чтобы древесина не портилась. Но запах из метро не исчезает.

Станция "Метростроителей" в Харькове

Как объяснил Демьяненко, это связано с функционированием подземки "когда станция новая, запах очень ощутим, потом — он немного проветривается, но когда проходит замена шпал, этот запах, он постоянно присутствует".

Кроме шпал в метро, креозотом пропитывают шпалы железной дороги и деревянные столбы. Отметим, креозот для этого используют аж с 19 века, до этого был запах гари от паровозов, которые были первыми поездами. В 20 это явилось стандартом. Обычно пассажиры ощущают только легкий запах высыхающих шпал. Само же вещество пахнет гораздо сильнее и оказывает даже токсическое действие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Киевскому метрополитену — 65 лет. Станции и тоннели метро скрывают немало подземных тайн.