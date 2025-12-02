Таємний ритуал чи жест любові? Чому коти лізуть в обличчя та облизують його

Експерти пояснили, чи передають коти важливий сигнал, коли торкаються обличчя господаря

Іноді кіт раптово підходить дуже близько до обличчя і починає його облизувати. Це може виглядати дивно й незрозуміло, але насправді така поведінка має конкретні причини.

Які приховані сигнали кішка може передавати цими дивними, але дуже промовистими жестами, написали в ресурсі Catster.

Чому кіт лізе вам в обличчя та лиже його: просте пояснення

Фахівці відзначають, що кішки можуть підходити впритул до обличчя господаря з різних причин. Найпоширеніша — голод.

Кішка треться об господаря

Втім, існують і інші мотиви:

Потреба у спокої. Якщо під час гри кіт кладе лапу вам на обличчя, це може означати, що він хоче трохи побути наодинці;

Якщо під час гри кіт кладе лапу вам на обличчя, це може означати, що він хоче трохи побути наодинці; Бажання уваги. Кішки часто шукають погладжувань та обіймів, тому інколи наближаються занадто близько, особливо ввечері;

Кішки часто шукають погладжувань та обіймів, тому інколи наближаються занадто близько, особливо ввечері; Довіра. Дотик лапою до обличчя, а тим більше до рота — це знак того, що ваш улюбленець відчуває себе поряд із вами повністю безпечно.

З яких причин кіт лиже обличчя

Облизування — ще більш ніжний і особистий жест. Так коти можуть проявляти любов, повторюючи поведінку мам-кішок, які доглядають за кошенятами.

Крім того, коти можуть "мітити" людину. Облизуючи вас, вихованець ніби залишає свій запах і показує, що ви — частина його території та "його" сім’ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, є одна повсякденна звичка кішки, коли вона робить вас "своїм".