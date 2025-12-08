Машиністи метро не завжди йдуть ночувати додому. Де насправді сплять працівники (відео)

У працівників метро є зміни, коли вони мають кілька годин на відпочинок

У Київському метро машиністи працюють фактично цілодобово, хоча рух поїздів відбувається з 5:00 до 23:00. У цьому часовому проміжку вони не тільки закривають робочу зміну рухомого складу, а й відпочивають.

Про це розповів один з машиністів метро. За його словами, зазвичай на ніч залишаються ті працівники, які працюють до останнього поїзда, тобто до 23:30 і пізніше, та першими починають рух зранку о 4:30-5:00.

Чоловік на відео показав кімнати відпочинку та умови, в яких машиністи проводять час поза поїздом. Загалом є десь 20 кімнат для сну та відпочинку. У кожній по два ліжка, але зазвичай машиністів селять по одному. Також є ванна кімната, вбиральня та кімната для прийому їжі. Остання має чайник, маленький холодильник та мікрохвильову піч.

На вигляд усі кімнати чисті, охайні, хоча й без сучасного ремонту. Машиніст наголошує, що, враховуючи те, що на відпочинок у нічну зміну залишається десь 4 години, досить зручно мати кімнату, де можна поспати пару годин і при цьому не їхати додому. Адже після 00:00, коли машиніст вільний, йому важко буде добратись додому, а потім ще й на 4 ранку на роботу.

Ванна кімната для машиністів метро

Кімната для прийманя їжі

Ліжко для відпочинку

Зауважимо, що робота машиніста полягає не тільки в тому, щоб возити людей. Він в кінці зміни переганяє поїзди в депо, на що потрібен час, так само й зранку — повертає з місця відстою. Саме тому в депо є такі кімнати відпочинку.

