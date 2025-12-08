Рус

Машиністи метро не завжди йдуть ночувати додому. Де насправді сплять працівники (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Київське метро Новина оновлена 08 грудня 2025, 15:19
Київське метро. Фото Колаж "Телеграфу"

У працівників метро є зміни, коли вони мають кілька годин на відпочинок

У Київському метро машиністи працюють фактично цілодобово, хоча рух поїздів відбувається з 5:00 до 23:00. У цьому часовому проміжку вони не тільки закривають робочу зміну рухомого складу, а й відпочивають.

Про це розповів один з машиністів метро. За його словами, зазвичай на ніч залишаються ті працівники, які працюють до останнього поїзда, тобто до 23:30 і пізніше, та першими починають рух зранку о 4:30-5:00.

Чоловік на відео показав кімнати відпочинку та умови, в яких машиністи проводять час поза поїздом. Загалом є десь 20 кімнат для сну та відпочинку. У кожній по два ліжка, але зазвичай машиністів селять по одному. Також є ванна кімната, вбиральня та кімната для прийому їжі. Остання має чайник, маленький холодильник та мікрохвильову піч.

На вигляд усі кімнати чисті, охайні, хоча й без сучасного ремонту. Машиніст наголошує, що, враховуючи те, що на відпочинок у нічну зміну залишається десь 4 години, досить зручно мати кімнату, де можна поспати пару годин і при цьому не їхати додому. Адже після 00:00, коли машиніст вільний, йому важко буде добратись додому, а потім ще й на 4 ранку на роботу.

Де ночують машиністи метро
Ванна кімната для машиністів метро
Де ночують машиністи метро
Кімната для прийманя їжі
Де ночують машиністи метро
Ліжко для відпочинку

Зауважимо, що робота машиніста полягає не тільки в тому, щоб возити людей. Він в кінці зміни переганяє поїзди в депо, на що потрібен час, так само й зранку — повертає з місця відстою. Саме тому в депо є такі кімнати відпочинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим насправді пахне метро та чому воно має таких специфічний аромат.

Теги:
#Київ #Метро #Машиніст #Нічна зміна