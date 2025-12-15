Зібрав коточергу? В "Укрпошті" з’явився пухнастий співробітник (фото)
Це не перший поштовий оператор, де вітають котиків
В одному із відділень "Укрпошти" з’явився новий вусатий співробітник. Пухнастий кіт влаштувався на стільці біля стелажів із посилками та картонних упаковок.
Відповідне фото опублікували у соцмережах. Автор публікації також помітив чорно-білу кішку у коридорі поштового відділення, яка наче когось шукала.
"Поки ваш новий співробітник солодко спить, до нього вже зібралася коточерга за своїми котопосилочками", — написав інтернет-користувач.
У коментарях припустили, що тварина прийшла запросити вусатого кавалера у кіно на "Зверополіс".
Ця історія справді виглядає кумедно. Не складно здогадатися, що насправді кішка прийшла підкріпитись. Адже зрозуміло, що працівники цього відділення "Укрпошти" люблять кішок і, мабуть, підгодовують їх.
Нагадаємо, коти у відділеннях "Нової пошти" давно не є рідкістю. В одному з них кішка Маша навіть має свій іменний бейджик. Її називають першим працівником Нової пошти, якого можна гладити.
Також своєю любов’ю до мурчиків відома торгівельна мережа "Аврора". Фото та відео з кішками із торгових точок цього ретейлера просто заполонили мережу. Так, днями опублікували кадри, які показують, що кішка на касі не в настрої. Вона негативно реагує на дітей, які намагаються її зачепити.