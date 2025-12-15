Зібрав коточергу? В "Укрпошті" з’явився пухнастий співробітник (фото)

Це не перший поштовий оператор, де вітають котиків

В одному із відділень "Укрпошти" з’явився новий вусатий співробітник. Пухнастий кіт влаштувався на стільці біля стелажів із посилками та картонних упаковок.

Відповідне фото опублікували у соцмережах. Автор публікації також помітив чорно-білу кішку у коридорі поштового відділення, яка наче когось шукала.

"Поки ваш новий співробітник солодко спить, до нього вже зібралася коточерга за своїми котопосилочками", — написав інтернет-користувач.

Коти у відділенні "Укрпошти". Фото: скріншот

У коментарях припустили, що тварина прийшла запросити вусатого кавалера у кіно на "Зверополіс".

Кіт спить у відділенні "Укрпошти"

Ця історія справді виглядає кумедно. Не складно здогадатися, що насправді кішка прийшла підкріпитись. Адже зрозуміло, що працівники цього відділення "Укрпошти" люблять кішок і, мабуть, підгодовують їх.

Кішка прийшла у відділення "Укрпошти" поїсти

Нагадаємо, коти у відділеннях "Нової пошти" давно не є рідкістю. В одному з них кішка Маша навіть має свій іменний бейджик. Її називають першим працівником Нової пошти, якого можна гладити.

Також своєю любов’ю до мурчиків відома торгівельна мережа "Аврора". Фото та відео з кішками із торгових точок цього ретейлера просто заполонили мережу. Так, днями опублікували кадри, які показують, що кішка на касі не в настрої. Вона негативно реагує на дітей, які намагаються її зачепити.