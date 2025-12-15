Собрал котоочередь? В "Укрпочте" появился пушистый сотрудник (фото)

Это не первый почтовый оператор, где привечают котиков

В одном из отделений "Укрпочты" появился новый усатый сотрудник. Пушистый кот устроился на стуле возле стеллажей с посылками и картонными упаковками.

Соответствующее фото опубликовали в соцсетях. Автор публикации также заметил черно-белую кошку в коридоре почтового отделения, которая словно кого-то искала.

"Пока ваш новый сотрудник сладко спит, к нему уже собралась котоочередь за своими котопосылочками", – написал интернет-пользователь.

Коты в отделении "Укрпочты". Фото: скриншот

В комментариях предположили, что животное пришло пригласить усатого кавалера в кино на "Зверополис".

Кот спит в отделении "Укрпочты"

Эта история действительно выглядит забавно. Не сложно догадаться, что на самом деле кошка пришла подкрепиться. Ведь понятно, что работники этого отделения "Укрпочты" любят кошек и, вероятно, подкармливают их.

Кошка пришла в отделение "Укрпочты" покушать

Напомним, коты в отделениях "Новой почты" давно не являются редкостью. В одном из них кошка Маша даже имеет свой именной бейджик. Ее называют первым работником Новой почты, которого можно гладить.

Также своей любовью к мурлыкам прославилась торговая сеть "Аврора". Фото и видео с кошками из торговых точек этого ретейлера просто заполонили сеть. Так, на днях опубликовали кадры, показывающие, что кошка на кассе отнюдь не в настроении. Она негативно реагирует на детей, которые пытаются ее тронуть.