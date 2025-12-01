Як кішка робить вас "своїм" за кілька секунд: є одна повсякденна звичка

В цілому кішка треться об ноги, виявляючи любов і відданість, але є й інші причини

Багато власників помічають: варто лише зайти додому, і кішка відразу починає тертися об ноги. Начебто звична дрібниця, та насправді за цією поведінкою стоять кілька доволі цікавих причин.

Як пише The Spruce Pets, це пов'язано не тільки з тим, що вона хоче уваги, але і, наприклад, показує свою прихильність до господаря. Нижче "Телеграф" детально написав, що хоче сказати кішка своєю поведінкою.

Чому кішки так люблять тертися об людей і предмети: пояснюємо простими словами

Кішці потрібні "свої люди"

Коти багато чого дізнаються про світ через запахи. На їхніх щоках, підборідді, лобі та навіть лапах є залози, що виділяють феромони. Люди їх не відчувають, але інші тварини — легко. Такі мітки можуть розповісти, кіт це чи кішка, який у неї стан і навіть який у неї настрій.

Коли ви повертаєтеся з вулиці, від вас можуть йти незнайомі запахи, а інколи й запах інших тварин. Тому, коли кішка треться об вас, вона залишає на вас свій запах, фактично позначаючи вас як "свою людину". Це частина територіальної поведінки, подібно до дряпання меблів чи інших міток.

Кішка треться об ноги людини

Потреба в увазі

Інколи все значно простіше: вашій кішці просто бракує спілкування. Коли вона починає старанно тертися об ноги відразу після вашої появи, це може бути прохання погладити її, почухати голову або погратися. Особливо це помітно, коли кіт трохи "бодається".

Прояв любові та довіри

Є й інше пояснення — відчуття безпеки. Якщо кішка треться об людину, значить поряд із нею вона почувається спокійно та комфортно. А коли вона робить це з меблями чи стінами, то показує, що задоволена своїм середовищем і вважає територію безпечною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що може означати поведінка кота, коли той "захопив" одяг господаря та спить на ньому.