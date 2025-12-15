Чому захід України без відключень світла? Ексміністерка енергетики дала просте пояснення

Промислові регіони страждають від обмежень електропостачання більше

В частині областей України 15 грудня взагалі не відключатимуть світло. Знаходяться вони здебільшого на заході країни, зокрема це Львівська, Тернопільська, Закарпатська області.

Що потрібно знати:

В західних областях більша генерація

Передати достатні обсяги електроенергії в Центр і на Схід технічно складно

У промислових регіонах споживання значно вище

Чому в одних регіонах ситуація з електропостачанням краща, ніж в інших "Телеграфу" розповіла міністр енергетики України у 2020 році, Заслужений енергетик України Ольга Буславець. Вона наголосила, що основна причина в тому, що в західній частині країни більше генерації, а в центр та схід її передати в достатній кількості не можна.

Окремі проблеми виникли через розвантаження Рівненського енергоблоку. Після його довантаження ситуація в західних областях покращилась настільки, що навіть скасували графіки відключення електроенергія.

Буславець наголосила: "Ситуація в регіоні залежить від наявності власної генерації, зв'язків між різними регіонами, системи передачі та розподілу, обсягу споживання. Не можна порівняти промисловий регіон із великим споживанням і західну область із меншим споживанням, де переважає побутовий сектор".

Раніше "Телеграф" розповідав, що повністю скасувати графіки відключень, згідно з прогнозом експерта, вдасться не раніше середини весни 2026 року. Серйозні проблеми в столиці — Київ може покрити самостійно тільки 20-25% генерації, а системи транспортування електроенергії з Рівненщини отримали серйозні пошкодження.