Рус

Чому захід України без відключень світла? Ексміністерка енергетики дала просте пояснення

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Україна зі світлом нерівномірно Новина оновлена 15 грудня 2025, 09:05
Україна зі світлом нерівномірно. Фото Колаж "Телеграф"

Промислові регіони страждають від обмежень електропостачання більше

В частині областей України 15 грудня взагалі не відключатимуть світло. Знаходяться вони здебільшого на заході країни, зокрема це Львівська, Тернопільська, Закарпатська області.

Що потрібно знати:

  • В західних областях більша генерація
  • Передати достатні обсяги електроенергії в Центр і на Схід технічно складно
  • У промислових регіонах споживання значно вище

Чому в одних регіонах ситуація з електропостачанням краща, ніж в інших "Телеграфу" розповіла міністр енергетики України у 2020 році, Заслужений енергетик України Ольга Буславець. Вона наголосила, що основна причина в тому, що в західній частині країни більше генерації, а в центр та схід її передати в достатній кількості не можна.

Окремі проблеми виникли через розвантаження Рівненського енергоблоку. Після його довантаження ситуація в західних областях покращилась настільки, що навіть скасували графіки відключення електроенергія.

Більше за темою: 300 МВт додадуть вже скоро: ексміністр назвала точну дату покращення ситуації зі світлом в Україні

Буславець наголосила: "Ситуація в регіоні залежить від наявності власної генерації, зв'язків між різними регіонами, системи передачі та розподілу, обсягу споживання. Не можна порівняти промисловий регіон із великим споживанням і західну область із меншим споживанням, де переважає побутовий сектор".

Раніше "Телеграф" розповідав, що повністю скасувати графіки відключень, згідно з прогнозом експерта, вдасться не раніше середини весни 2026 року. Серйозні проблеми в столиці — Київ може покрити самостійно тільки 20-25% генерації, а системи транспортування електроенергії з Рівненщини отримали серйозні пошкодження.

Теги:
#Електроенергія #Захід України #Відключення світла